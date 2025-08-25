Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Tin Lành Valdese cộng tác vì phẩm giá con người, công lý và hòa bình

Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng của Giáo hội Tin Lành Valdese, đang diễn ra tại Torre Pellice, Ý, cho đến ngày 27/8/2025, Đức Thánh Cha mong ước mọi người cùng nhau “tiến bước với tấm lòng chân thành hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”.

Kitô hữu phải bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ công lý và hòa bình

“Với lời chào thân tình và huynh đệ”, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với những người tham dự Thượng Hội đồng hai Giáo hội Tin Lành Valdese – Methodist, đồng thời bảo đảm với họ về việc cầu nguyện, để mọi Kitô hữu có thể cùng nhau bước đi với tấm lòng chân thành hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, hầu làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người, bằng cách cộng tác trong việc phục vụ nhân loại, đặc biệt là trong việc bảo vệ phẩm giá con người, trong việc cổ võ công lý và hòa bình, cũng như trong việc đưa ra những câu trả lời chung trước những đau khổ đang đè nặng trên những người yếu thế nhất”.

Kitô hữu không thống trị, nhưng yêu thương và phục vụ tha nhân

Thượng Hội đồng Valdese, gồm các đại biểu của những Giáo hội địa phương, cùng các mục sư nam nữ của các Giáo hội này và các vị phụ trách những lãnh vực hoạt động đặc thù, được tổ chức hằng năm tại khu vực Thung lũng Valdese. Thượng Hội đồng được khai mạc với cử hành phụng vụ, trong đó các thừa tác viên tương lai, sau khi kết thúc chương trình học và trải qua một cuộc khảo hạch công khai, sẽ dấn thân phục vụ trong Giáo hội và được thánh hiến qua nghi thức đặt tay của toàn thể thành viên hội đồng. Công việc được tiến hành theo hình thức thảo luận đại hội, với xác tín rằng chính hành động của Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các quyết định chung.

Trong bài giảng khai mạc hôm 23/8/2025, Mục sư Peter Ciaccio đã nhấn mạnh đến “sứ mạng khó khăn của các Giáo hội chúng ta: nói về Thiên Chúa; nói về mối tương quan mà chúng ta có với Thiên Chúa và những hệ quả của nó; nói về thực tại rằng Thiên Chúa đã tìm gặp chúng ta, đã kêu gọi chúng ta – và không phải như một sự chứng minh cho vị thế của chúng ta để thống trị tha nhân – nhưng như một nền tảng để phục vụ và yêu thương tha nhân, để nâng đỡ và bảo vệ những người bé mọn nhất”.