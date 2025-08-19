Đức Thánh Cha khuyên một người mẹ hãy tín thác nơi Đức Maria để vượt qua mọi bất định

Trong số mới nhất của tạp chí “Piazza San Pietro”, được phát hành ngày 18/8/2025, trả lời thư của bà Laura, một người vợ và người mẹ, sau khi bà chia sẻ trên tạp chí những niềm vui cũng như thử thách trong đời sống đức tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi bà tín thác vào Đức Maria và nhận diện những khó khăn của mình để vượt qua chúng.

Vatican News

Cùng Mẹ Maria vượt qua mọi khó khăn

Bà Laura tự vấn bản thân và xin Đức Thánh Cha lời khuyên về cách vượt qua những cám dỗ về đức tin. Nhờ tình yêu thương lớn lao của chồng và ba cô con gái tuyệt vời được nuôi dạy trong đức tin Kitô giáo, mà bà cảm thấy đức tin của mình “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Liệu đức tin này có thiếu sự vững chắc không?

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Lòng nhiệt thành của chị đối với đức tin và sự thật trong trái tim chị là một phúc lành cho chị và gia đình. […] Nếu điểm quy chiếu của chị là Đức Maria, chị sẽ có thể đối mặt với bất kỳ sự bất định nào. […] Chia sẻ các dự án về tình yêu Kitô giáo là điều cần thiết cho sự phát triển về mặt tâm linh và để cộng tác với ân sủng và thánh ý Chúa”.

Các chủ đề: Đối thoại, nghỉ ngơi hòa bình, hiệp nhất

Bên cạnh thư của Đức Thánh Cha, số báo tháng 8 của Piazza San Pietro cũng dành một bài viết cho “Cuộc Gặp gỡ Huynh đệ” sẽ diễn ra tại Roma vào các ngày 12 và 13/9, một cơ hội gặp gỡ, gần gũi và chia sẻ qua đối thoại. Ngoài ra, tạp chí còn có bài nghiên cứu về chủ đề hòa bình trong lịch sử 12 vị Giáo hoàng, từ Đức Lêô XIII cho tới Đức Lêô XIV, cho thấy mối gắn kết sâu xa giữa hòa bình và tình huynh đệ.

Ngoài ra, trong bài xã luận với tựa đề “Nghỉ ngơi, tình huynh đệ và hòa bình”, cha Enzo Fortunato nhấn mạnh ý nghĩa của khoảng thời gian nghỉ hè như một cơ hội sống tinh thần hiệp thông và an bình. Hình bìa số báo gợi lại hình ảnh cộng đoàn tiên khởi quy tụ quanh Chúa Giêsu, trở thành biểu tượng của một Hội Thánh được mời gọi xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường.

“Piazza San Pietro” (Quảng trường Thánh Phêrô) là tên tạp chí mới của Đền thờ Thánh Phêrô, bắt đầu ra mắt từ ngày 25/11/2024. Trong mỗi số báo, Đức Thánh Cha sẽ trả lời câu hỏi của một độc giả, những người bình dân, thường dân, như người trẻ, người cha của gia đình, người già... Trong số đầu tiên, Đức Phanxicô đã trả lời thư của một người bà có đứa cháu chưa được rửa tội vì cha mẹ cháu đã rời bỏ Giáo hội.