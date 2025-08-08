Đức Thánh Cha sẽ ăn trưa với 100 người nghèo và tình nguyện viên Caritas của Albano

Vào Chúa Nhật, ngày 17/8/2025, sau khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự Do ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ dùng bữa trưa với khoảng 100 người nghèo và tình nguyện viên Caritas của Giáo phận Albano trong vườn Làng Laudato si' ở Castel Gandolfo.

Đức Cha Vincenzo Viva của giáo phận Albano, nơi có lãnh thổ bao gồm khu vực Castel Gandolfo, đã xác nhận với hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý: “Khoảng 100 người sẽ có mặt, bao gồm những người được hỗ trợ, tình nguyện viên và các nhân viên mục vụ bác ái”.

Trước đó, theo một thông cáo từ Văn phòng Phủ Giáo hoàng, vào lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến Đền thánh Santa Maria della Rotonda ở Albano để cử hành Thánh lễ với những người nghèo được giáo phận giúp đỡ và với các nhân viên của Caritas giáo phận. Và vào lúc 12:00 trưa, ngài sẽ đọc Kinh Truyền tin tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo.

Nói về bữa trưa của Đức Thánh Cha với người nghèo, Đức Giám mục của Albano nhận định: “Đây là một cử chỉ thể hiện sự gần gũi và quan tâm đến những người mà chúng ta yêu quý, và như các Giáo phụ đã nhắc nhở, họ là kho báu của cộng đoàn Kitô giáo”.

Là người đề xuất về bữa ăn trưa này, Đức Cha Viva chia sẻ: “Tôi là người lên tiếng và đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Chúng tôi tràn ngập niềm vui”.

Bữa trưa tại Làng Laudato si' được hợp tác giữa giáo phận Albano và Bộ Loan báo Tin Mừng.

Đức Thánh Cha sẽ đến Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo từ ngày 15 đến 17/8/2025. Trong thời gian này, ngài sẽ có những hoạt động gặp gỡ công chúng tại Albano và Castel Gandolfo.

Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha Lêô XIV cư trú tại Castel Gandolfo trong mùa hè năm nay, sau lần thứ nhất từ ngày 6 đến 22/7. Trong thời gian đó, bên cạnh việc nghỉ ngơi, cầu nguyện, đọc các tài liệu, viết lách, ngài đã cử hành Thánh lễ tại các nhà thờ giáo xứ, đọc Kinh Truyền Tin, tiếp riêng một số nhân vật cũng như gặp chung một số nhóm.