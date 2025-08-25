Đức Thánh Cha khích lệ các lễ sinh Pháp: Hãy để Thánh lễ trở thành trung tâm đời sống

Ngày 25/8/2025, gặp gỡ phái đoàn các lễ sinh Pháp, được các Giám mục, linh mục và giáo dân đồng hành trong cuộc hành hương toàn quốc của các lễ sinh Pháp đến Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm vui lớn lao được gặp gỡ các lễ sinh và khuyến khích họ hãy tận dụng cơ hội này bằng việc tham dự các sinh hoạt, nhưng trên hết là gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, để Người trở nên người bạn thân thiết và trung thành nhất của họ.

Hồng Thủy - Vatican News

Dành thời gian "trò chuyện" với Chúa Giêsu

Trong bài nói chuyện với các lễ sinh, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Năm Thánh là hồng ân đặc biệt, chỉ diễn ra 25 năm một lần, để các tín hữu hoán cải, lớn lên trong đức tin và tình yêu Đức Kitô. Ngài mời gọi các lễ sinh tận dụng cơ hội này bằng việc tham dự các sinh hoạt, “nhưng nhất là bằng việc dành thời gian trò chuyện với Chúa Giêsu trong thẳm sâu cõi lòng và yêu mến Người ngày một nhiều hơn”. Ngài nhấn mạnh: “Cuộc sống trở nên tươi đẹp và hạnh phúc với Chúa Giêsu. Nhưng Người chờ đợi câu trả lời của các con”.

Đức Giêsu là Đấng Cứu độ chúng ta

Với chủ đề của Năm Thánh về hy vọng, Đức Thánh Cha nhắc các lễ sinh rằng trước những thách đố ngày càng trầm trọng và đáng lo ngại, “chỉ có Đức Giêsu đến cứu chúng ta, và không ai khác, bởi chỉ mình Người có quyền năng ấy – vì Người là chính Thiên Chúa toàn năng – và bởi vì Người yêu thương chúng ta. Do đó, hãy khắc ghi những lời này trong lòng và đặt Chúa Giêsu ở trung tâm đời sống mình”.

Ngài nói: “Cha ước mong các con rời Roma với tâm hồn gắn bó hơn với Người, quyết tâm hơn bao giờ hết để yêu mến và bước theo Người, nhờ đó được trang bị niềm hy vọng vững vàng để bước đi trong cuộc sống đang mở ra trước mắt. Niềm hy vọng này sẽ luôn hiện diện trong những lúc nghi nan, thất vọng hay bão tố, như một mỏ neo vững chắc được gắn lên trời (x. Dt 6,19), giúp các con tiếp tục hành trình.”

Ý thức về sự cao cả và thánh thiêng của Thánh lễ

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Thánh lễ là “Kho tàng của Giáo hội, Kho tàng của mọi kho tàng”. Chính trong Thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục hiến dâng Mình và Máu Người cho nhân loại, và việc cử hành Thánh lễ đang cứu độ chúng ta hôm nay! Ngài nói: “Đây là biến cố quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu và đời sống Giáo hội, vì đây là cuộc gặp gỡ trong đó Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta vì yêu thương, hết lần này đến lần khác”. Do đó, “Kitô hữu không đi lễ vì bổn phận, nhưng vì nhu cầu – một nhu cầu tuyệt đối – đó là nhu cầu sự sống của Thiên Chúa, Đấng tự hiến không ngừng!”. Ngài khuyến khích các lễ sinh ý thức về sự cao cả và thánh thiêng của mầu nhiệm được cử hành. Hãy luôn phục vụ bàn thờ với sự trang nghiêm, thinh lặng và lòng tôn kính, để cộng đoàn cảm nhận vẻ đẹp và sự cao cả của mầu nhiệm Thánh.

Khám phá ơn gọi linh mục

Cuối cùng, Đức Thánh Cha không ngần ngại nói với các bạn trẻ về tình trạng thiếu linh mục tại Pháp, gọi đó là “một bất hạnh lớn cho Giáo hội và cho đất nước”. Ngài mong ước các lễ sinh khám phá vẻ đẹp, niềm vui và sự cần thiết của ơn gọi ấy, một đời sống tuyệt đẹp, tràn đầy ý nghĩa.