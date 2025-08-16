Đức Giáo hoàng khích lệ các Nữ Hiến sĩ Thánh Francesca Romana hành động vì sự hiệp nhất của Giáo hội

Trong sứ điệp ngày 15/8 gửi đến các nữ hiến sĩ của Đan viện Tor de’ Specchi, ngay trung tâm Roma, nhân dịp kỷ niệm 600 năm việc thánh hiến của đấng sáng lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các nữ hiến sĩ tiếp tục dấn thân để trở thành “trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng hiến dâng bản thân cho Đức Kitô và Giáo hội”.

Vatican News

Đức Thánh Cha nhấn mạnh hiện diện của Đan viện “mở” giữa lòng Thành đô vĩnh cửu phải là sự tiếp nối nên thánh của Mẹ sáng lập, người đã nỗ lực “sinh Đức Kitô trong thế giới” qua chứng tá đức tin, sống nhu thuận “dưới sự hướng dẫn của các Thiên thần” và dấn thân “cho sự hiệp nhất của Giáo hội” bằng lời cầu nguyện và hành động. Đây là lời mời gọi mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến các Nữ tu Hiến sĩ Thánh Francesca Romana tại Tor de’ Specchi trong sứ điệp nhân kỷ niệm 600 năm tận hiến của thánh nhân. Ngài nhắc lại rằng vào ngày 15 tháng 8 năm 1425, trong đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Thánh Francesca Romana “sau khi đã sống một đời gương mẫu trong bậc làm vợ, làm mẹ, cùng với chín bạn hữu đầu tiên đã tuyên khấn trọng thể, hiến mình cho Thiên Chúa trong tinh thần khiêm hạ phục vụ những người khốn cùng cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời đại của mình”.

Trường học của đức ái hoạt động

Ban đầu, đó là một nhóm nhỏ những phụ nữ thuộc các gia đình giàu có và quyền thế trong giới quý tộc mới của thành phố. Tuy tiếp tục sống tại nhà riêng, nhưng nhờ lời khấn tận hiến, họ dấn thân vào đời sống Kitô hữu trọn hảo hơn, siêng năng lãnh nhận các bí tích, sống khổ chế và thực thi bác ái. Trong 600 năm qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh, hội dòng được thành lập năm 1433, lấy cảm hứng từ Luật dòng của “vị đại phụ của đời đan tu Tây phương, Thánh Biển Đức”, đã trở thành “trường học của đức ái hoạt động, nguồn mạch thiêng liêng và lý tưởng dâng hiến bản thân cho Đức Kitô và Giáo hội”.

Cần những phụ nữ “say mê Tin Mừng”

Theo Đức Thánh Cha, Thánh Francesca Romana, cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và Thánh Philip Neri, là quan thầy của Roma, được tín hữu hết mực yêu mến, “vẫn là ngọn hải đăng soi sáng các tín hữu mọi thời, thắp sáng ngọn lửa tình yêu Đức Kitô trong lòng con người hôm nay”. Ngài tiếp: Xã hội chúng ta rất cần những phụ nữ như thánh nhân, “say mê Tin Mừng” và, như lời Đức Giáo hoàng Eugênio IV đã viết trong sắc chỉ thành lập, “bừng cháy nhiệt tâm vì Thiên Chúa, khao khát phụng sự Đấng Tối Cao trong tinh thần khiêm nhường, và trong mức độ yếu đuối có thể, bắt chước đời sống tông đồ để thuộc trọn về Đức Kitô, sống hiệp thông và bác ái…”.

Thánh Gioan Phaolô II và tinh thần triệt để của Tin Mừng

Đức Lêô XIV cũng nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II, khi trong bức thư gửi các nữ Hiến sĩ năm 1984, ngài mời gọi họ “thực hiện những chọn lựa triệt để trong Tin Mừng, được ghi dấu bằng kỷ luật khắt khe, từ bỏ cách vui tươi và dâng hiến cách quảng đại”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba khía cạnh trong đời thánh hiến của Mẹ sáng lập. Thứ nhất, lòng nhiệt thành mà Thánh Francesca Romana đã dấn thân để “sinh Đức Kitô trong thế giới và làm cho sự hiện diện của Người trở nên mạnh mẽ và sống động qua chứng tá đức tin và thánh thiện của mình”. Thứ hai, sự nhu thuận “dưới sự hướng dẫn của các Thiên thần”, được thánh nhân nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Thứ ba, đó là nỗ lực “cho sự hiệp nhất của Giáo hội, mà thánh nhân đã cống hiến bằng lời cầu nguyện và hành động”.

Một đan viện như “ngọn đèn soi dòng lịch sử”

Nằm dưới chân đồi Capitolio, giữa Vương cung thánh đường Đức Maria in Aracoeli và tàn tích Nhà hát Marcello, Đan viện Tor de’ Specchi, được Mẹ sáng lập mong muốn là một tu viện “mở”, theo lời Đức Lêô XIV, chính là “ngọn đèn soi dòng lịch sử và bước đi của một dân tộc”. Trải qua nhiều thế kỷ, đông đảo tín hữu đã đến nơi linh thánh này, “giàu nghệ thuật và đức tin, để kín múc bình an nội tâm và cảm nếm tình yêu Thiên Chúa. Ngày nay, trong một xã hội vội vã và dư thừa, người ta càng cần đến những ốc đảo thiêng liêng như thế”. Đức Thánh Cha khích lệ: xin Chúa Thánh Thần giúp các chị “canh tân đoàn sủng của mình” và củng cố các chị để “tiếp tục sứ vụ vì ích lợi của Giáo hội”.

Lời cầu nguyện của Mẹ sáng lập: “Ngài đã dẫn con theo thánh ý Ngài”

Sau cùng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ mong ước rằng nơi các Nữ Hiến sĩ Thánh Francesca Romana, lời cầu nguyện của Mẹ sáng lập sẽ trở thành “chương trình và lời ngôn sứ”: “Ngài đã nắm tay hữu con, đã dẫn con theo thánh ý Ngài và đã đón nhận con trong vinh quang”. Ngài mời gọi các nữ tu cảm nhận mình “liên kết với Giáo hội”, vốn dành cho họ một sự ưu ái đặc biệt, và được phó thác cho sự đồng hành thiêng liêng của Đức Hồng y Fortunato Frezza, được mời gọi đồng hành và nâng đỡ các nữ tu trên hành trình này, để cùng nhau hướng về tương lai với niềm hy vọng và sự nhu thuận.