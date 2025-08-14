Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ucraina và nạn đói ở Gaza, trả tự do cho các con tin

Chiều ngày 13/8, tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã giải thích với các nhà báo về “ngoại giao mềm” của Tòa Thánh nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại. Ngài vừa trở lại Castel Gandolfo từ chiều thứ Tư sau buổi tiếp kiến chung, và sẽ lưu lại đây đến thứ Ba tuần tới, để nghỉ ngơi xen kẽ với một số hoạt động công khai và các cử hành phụng vụ vào ng

Vatican News

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “không thể giải quyết vấn đề bằng chiến tranh”. Khi được hỏi ngài mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ vào dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Cần phải tìm kiếm lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và thương vong. Chúng ta chờ xem họ có thể đạt được thỏa thuận như thế nào. Bởi vì chiến tranh kéo dài quá lâu, mục đích cuối cùng là gì? Luôn phải tìm kiếm đối thoại, làm việc ngoại giao, chứ không phải bạo lực hay vũ khí”.

Trước câu hỏi về lo ngại khả năng dân chúng ở Gaza bị trục xuất, Đức Thánh Cha nói: “Trước hết cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta nhận thức rõ bạo lực của khủng bố và tưởng nhớ đến biết bao người đã thiệt mạng, cũng như nghĩ đến các con tin cần được trả tự do. Đồng thời, phải quan tâm đến rất nhiều người đang chết đói”.

Vấn đề không thể giải quyết bằng chiến tranh

Khi được hỏi Tòa Thánh đang thực hiện công việc gì để chấm dứt những xung đột này và các cuộc chiến khác, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trả lời: “Tòa Thánh không thể chấm dứt… nhưng chúng tôi đang làm việc theo hướng gọi là ngoại giao mềm, luôn mời gọi, thúc đẩy việc tìm kiếm tính không bạo lực qua đối thoại và tìm ra giải pháp, bởi vì những vấn đề này không thể giải quyết bằng chiến tranh”.

Tại buổi tiếp kiến chung: Xin Chúa ban hòa bình cho muôn dân

Trong phần chào các tín hữu Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư trong Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới hướng sự chú ý đến các dân tộc đang chịu đau khổ vì xung đột và bạo lực: “Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho tất cả các dân tộc đang sống trong thảm kịch chiến tranh”.

Thánh lễ và Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo trong dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Trong thời gian nghỉ ngơi tại Villa Barberini thuộc Khu Dinh thự Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ có một số hoạt động công khai. Vào thứ Sáu 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Tôma Villanova ở Castel Gandolfo, và lúc 12 giờ sẽ đọc Kinh Truyền Tin từ cổng vào của Dinh Tông Tòa tại Quảng trường Tự do, Castel Gandolfo.

Tại Albano: Thánh lễ và bữa trưa với người nghèo của Caritas

Chúa Nhật 17 tháng 8, lúc 9 giờ 30, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ La Rotonda ở Albano Laziale, với sự tham dự của người nghèo được Caritas giáo phận hỗ trợ cùng các nhân viên. Lúc 12 giờ, ngài sẽ đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự do, Castel Gandolfo. Sau đó, ngài sẽ dùng bữa trưa với người nghèo và những người được Caritas giúp đỡ tại Borgo Laudato si’, bên trong Khu Dinh thự Giáo hoàng.