Đức Thánh Cha gửi điện thư cho Hội đồng Giáo hội Amazon

Từ ngày 17 đến 20 tháng 8, tại Bogotá (Colombia) diễn ra cuộc gặp gỡ của các giám mục thuộc Hội đồng Giáo hội Amazon (CEAMA). Đây là một thời điểm quan trọng để lắng nghe, phân định và củng cố hành trình hiệp hành của Giáo hội trong toàn vùng Pan-Amazon.

Vatican News

Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi điện thư, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Hồng y Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., Chủ tịch Hội đồng, cùng toàn thể các tham dự viên.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về những nỗ lực của các mục tử nhằm thăng tiến thiện ích của Giáo hội và phục vụ các tín hữu nơi vùng đất Amazon thân yêu. Ngài nhắc lại kinh nghiệm của Thượng Hội đồng đặc biệt về miền Amazon (2019), trong đó Giáo hội được mời gọi lắng nghe và khích lệ sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa, để trong tinh thần hiệp thông và hiệp hành, các giám mục có thể tìm ra những cách thế cụ thể và hiệu quả giúp các giáo phận và các hạt đại diện Tông tòa chu toàn sứ vụ.

Đức Thánh Cha mời gọi Hội đồng lưu ý ba chiều kích gắn bó mật thiết trong công cuộc loan báo Tin Mừng tại Amazon: sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, việc đối xử công bằng với các dân tộc bản địa, và trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung. Ngài nhấn mạnh: Đức Kitô phải được loan báo với lòng bác ái và sự rõ ràng, để các cộng đoàn nơi đây được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, hầu trở nên Dân Thiên Chúa và Thân Thể Đức Kitô.

Ngài cũng khẳng định niềm xác tín của Giáo hội: ở đâu danh Đức Kitô được rao giảng, ở đó bất công sẽ dần bị đẩy lùi, bởi như Thánh Phaolô nói, mọi hình thức áp bức con người sẽ biến mất nếu chúng ta biết đón nhận nhau như anh chị em. Đồng thời, việc bảo vệ thụ tạo cũng là bổn phận không thể thiếu, bởi Thiên Chúa đã trao phó cho con người gìn giữ công trình sáng tạo, để từ đó dâng lời ngợi khen và đạt tới ơn cứu độ.

Hội đồng Giáo hội Amazon

Theo CEAMA, cuộc gặp gỡ này là cơ hội để “cùng nhau phân định cách tiếp tục con đường hiệp hành và bảo đảm tính khả thi của nó thông qua một Hội đồng Giáo hội”.

Hội đồng Giáo hội Amazon (CEAMA) được thành lập năm 2020, theo định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon (2019). Đây là một thực thể Giáo hội mới mẻ, độc đáo trong cơ cấu của Giáo hội hoàn vũ, nhằm thúc đẩy sự phối hợp mục vụ giữa các Giáo hội địa phương trong toàn vùng Amazon – trải dài qua chín quốc gia Nam Mỹ. CEAMA quy tụ giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là đại diện các cộng đồng bản địa, để cùng nhau đối thoại, phân định và hành động chung. Hội đồng đặt trọng tâm vào việc loan báo Tin Mừng, thăng tiến nhân phẩm, bảo vệ quyền lợi của người bản địa, và chăm sóc môi trường, nhất là trước các thách đố to lớn như nạn phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi và các vấn đề xã hội – nhân sinh.