Đức Thánh Cha gửi điện thư cho Đại hội Thần học luân lý quốc tế tại Bogotá

Đức Thánh Cha Leo đã gửi điện thư, được ký bởi Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, chào thăm các nhà tổ chức và tham dự viên Đại hội Thần học luân lý quốc tế lần thứ XVII diễn ra tại Bogotá, Colombia, từ ngày 20 đến 21 tháng 8 năm 2025.

Vatican News

Trong điện thư, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng những ngày gặp gỡ này sẽ là cơ hội thuận tiện để cùng nhau suy tư về những thách đố, thay đổi và xung đột hiện nay dưới ánh sáng mạc khải của Thiên Chúa, được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô.

Ngài cũng mời gọi các tham dự viên noi gương các thánh, đặc biệt là Thánh Anphongsô Maria Liguori, tiến sĩ Hội Thánh, người đã biết tìm ra sự quân bình giữa đòi hỏi của lề luật Thiên Chúa và những động năng của lương tâm cũng như tự do của con người, đồng thời sống một thái độ đầy bác ái, cảm thông và kiên nhẫn với tha nhân, trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha phó thác các tham dự viên cho sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, và ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả, cũng như cho gia đình và những người thân yêu của họ.