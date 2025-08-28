Đức Thánh Cha và các Giám mục Mỹ đau buồn về vụ xả súng chết người ở trường Công giáo Mỹ

Đức Thánh Cha Lêô XIV và các Giám mục Mỹ bày tỏ sự đau buồn sâu sắc sau khi một người nổ súng vào nhà thờ Truyền Tin ở thành phố Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ, khiến cho 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Vatican News

Vào 8:30 sáng ngày 27/8/2025, một người đàn ông đã dùng nhiều loại súng xả súng qua cửa kính của nhà thờ giáo xứ Truyền tin ở Minneapolis, nằm cạnh trường học của giáo xứ dành cho trẻ em từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, khi các học sinh và giáo viên đang tham dự Thánh lễ đầu năm học mới. Sau khi xả súng khiến cho 2 trẻ em trong độ tuổi 8 đến 10 thiệt mạng, và 17 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ em, với 7 người bị thương nặng, kẻ nổ súng đã tự sát.

Đức Thánh Cha gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình và cộng đồng

Trong điện tín được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “lời chia buồn chân thành và sự gần gũi thiêng liêng đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này, đặc biệt là các gia đình đang đau buồn vì mất đi một người con”.

Đức Thánh Cha phó thác “linh hồn các trẻ em đã qua đời cho tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng” và “cầu nguyện cho những người bị thương cũng như những người ứng cứu đầu tiên, nhân viên y tế và các giáo sĩ đang chăm sóc các em và những người thân yêu của các em”.

Cuối cùng, như một “bảo chứng bình an, sức mạnh và sự an ủi trong Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha đã ban Phép Lành Tông Tòa cho “Cộng đoàn Trường Công giáo Truyền tin, Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis và người dân trong khu vực đô thị”.

Chia buồn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Đức Tổng Giám mục William Lori, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra một tuyên bố: “Là một Giáo hội, chúng ta đang theo dõi tin tức bi thảm từ Trường Truyền Tin ở Minneapolis với nỗi buồn đau xé lòng. Bất cứ khi nào một phần của Thân thể Chúa Kitô bị tổn thương, chúng ta cảm thấy nỗi đau như thể đó là chính con cái của mình. Tất cả chúng ta cầu xin Chúa bảo vệ và chữa lành cho toàn thể gia đình cộng đoàn Truyền Tin”.

Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis mời gọi nỗ lực ngăn chặn thảm kịch tương tự

Trong tuyên bố cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của Minneapolis bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc “về những lời hứa cầu nguyện từ Đức Thánh Cha Lêô và từ rất nhiều người trên khắp thế giới”. Ngài xin mọi người trong Tổng giáo phận, cùng tất cả những người nam nữ thiện chí tiếp tục cầu nguyện, để ơn chữa lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả những người có mặt trong Thánh lễ sáng nay, đặc biệt là cho các gia đình bị ảnh hưởng. Ngài mời gọi dâng lên Thiên Chúa tình yêu linh hồn những người đã thiệt mạng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình.

Ngài nói thêm: “Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến các em học sinh, giáo viên, giáo sĩ và giáo dân, cùng nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến trong một Nhà thờ, nơi mà lẽ ra chúng ta phải cảm thấy an toàn. Thảm kịch hôm nay xảy ra chỉ một ngày sau vụ xả súng thương tâm gần Trường Trung học Chúa Kitô Vua, càng làm tăng thêm nỗi buồn về nỗi đau và sự phẫn nộ hiện hữu trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần chấm dứt bạo lực súng đạn”.

Trong khi mời gọi mọi người nỗ lực ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn, Đức Cha cũng nhắc rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và chúng ta cần tình yêu của Người khi an ủi những người đau khổ tột cùng.