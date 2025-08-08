Đức Thánh Cha tiếp các tù nhân Venezia trong chuyến hành hương Năm Thánh

Ngày 07/8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp một nhóm tín hữu hành hương đến từ Venezia ở bắc Ý, trong đó có ba tù nhân của nhà tù Santa Maria Maggiore tại thành phố này.

Vatican News

Chuyến hành hương Năm Thánh của nhóm dài gần 500 km, trong đó 100 km cuối cùng, từ thị trấn Terni đến Roma, được thực hiện bằng cách đi bộ.

Các tín hữu hành hương được Đức Tổng Giám Mục Francesco Moraglia, Thượng phụ Venezia; cha Massimo Cadamuro, linh mục tuyên úy nhà tù; cùng một số vị hữu trách khác của Tổng Giáo Phận tháp tùng tới buổi tiếp kiến.

Theo cha Cadamuro, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha làm cho trải nghiệm hành hương thực sự trọn vẹn. Thực vậy, đây là một hành trình và một chuyến hành hương diễn ra hoàn toàn dưới dấu ấn của niềm hy vọng đáng tin cậy, một chiều kích cần thiết cho đời sống đích thực của mọi người, cả tự do hay bị giam giữ. Việc mọi người có thể cùng nhau thực hiện chuyến hành hương này khiến mọi thứ trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn.

Ông Enrico Farina, Giám đốc nhà tù Santa Maria Maggiore, cũng có mặt tại buổi tiếp kiến nói, cơ hội này cho phép các tù nhân tham gia một hành trình nhân văn và tâm linh đầy ý nghĩa khiến ông cảm thấy tự hào. Ông cũng cho biết các tù nhân được tặng một cuốn sổ nhật ký trống và họ đã viết trong đó những suy niệm và lời cầu nguyện lấy cảm hứng từ chuyến đi đầy ý nghĩa này, và ông cảm thấy vinh dự khi được chia sẻ khoảnh khắc đó cùng các khách hành hương.

Đức Tổng Giám Mục Moraglia cho biết thêm rằng theo sau buổi tiếp kiến Năm Thánh dành cho các chủng sinh của Venezia và khu vực lân cận hồi tháng Sáu, cuộc gặp hôm thứ Năm là một món quà lớn khác đến từ Đức Thánh Cha, vì đã chấp thuận lời thỉnh cầu của các tù nhân về một buổi tiếp kiến khi kết thúc chuyến hành hương.

Thượng phụ Venezia cho rằng chuyến hành hương và buổi gặp Đức Thánh Cha là một trải nghiệm mà ngài tin chắc sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn, cuộc sống và câu chuyện của các tù nhân, các nhân viên và tình nguyện viên đồng hành cùng họ, và cả của tất cả những ai dấn thân vào sứ vụ mục vụ giáo phận hướng đến các nhà tù cũng như việc tái hòa nhập tù nhân vào đời sống xã hội.

Chuyến hành hương Năm Thánh, cùng với cơ hội gặp Đức Thánh Cha, là một phần trong dấn thân liên tục và toàn diện của Tổng Giáo Phận Venezia dành cho hoạt động mục vụ với các tù nhân trong các nhà tù địa phương. Với việc dấn thân này, trong những tuần gần đây Đức Tổng Giám Mục Moraglia đã gặp Bộ trưởng Tư pháp Ý, ông Carlo Nordio, để thảo luận về tình trạng các nhà tù ở Venezia và vùng phụ cận, cũng như những nỗ lực tái hòa nhập tù nhân vào xã hội dân sự sau khi mãn hạn tù.