Đức Thánh Cha khích lệ các chính trị gia can đảm sống đức tin trong đời sống công cộng

Ngày 28/8/2025, tiếp phái đoàn các đại biểu và nhân sĩ dân sự Công giáo thuộc tỉnh Val de Marne, Giáo phận Créteil, đang hành hương Roma, Đức Thánh Cha khuyên họ “ngày càng gắn bó với Đức Giêsu, sống theo Người và làm chứng về Người”, đồng thời can đảm làm chứng cho niềm tin của mình, đặc biệt trong bối cảnh xã hội thế tục nơi việc sống đức tin nơi công cộng trở nên khó khăn.

Hồng Thủy - Vatican News

Trước hết, Đức Thánh Cha hy vọng rằng sau cuộc hành hương, họ sẽ được củng cố trong niềm hy vọng, thêm vững vàng để góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân bản hơn và huynh đệ hơn, một thế giới được thấm đẫm Tin Mừng. Ngài nhắn nhủ họ: “Trước những lệch lạc đủ loại mà các xã hội phương Tây đang phải đối diện, các Kitô hữu chúng ta không có chọn lựa nào tốt hơn là hướng về Đức Kitô và khẩn cầu sự trợ giúp của Người trong việc chu toàn trách nhiệm của mình”.

Ngài nhấn mạnh rằng hành trình đức tin không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, nhưng còn mang ý nghĩa và ích lợi lớn lao cho xã hội. Ngài khẳng định Kitô giáo không bao giờ bị giới hạn vào đời sống đạo đức riêng tư, nhưng đòi hỏi một cách sống xã hội thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, biến người khác từ kẻ đối nghịch trở thành anh em.

Nêu lên nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Créteil như: bạo lực trong một số khu phố, mất an ninh, bấp bênh, mạng lưới ma túy, thất nghiệp, sự suy tàn của tình liên đới, Đức Thánh Cha nhận định rằng các nhà chính trị Kitô giáo cần có sức mạnh của nhân đức Bác ái để đối diện các vấn nạn của thế giới hôm nay và đổi mới tận căn từ bên trong các cơ cấu, tổ chức xã hội, quy tắc pháp lý.

Nhận định rằng chính trị gia Kitô giáo, dưới sự soi sáng của Thiên Chúa và lương tâm, sống những cam kết và trách nhiệm của mình theo cách Kitô giáo, Đức Thánh Cha mời gọi họ củng cố đức tin, đào sâu giáo huấn – đặc biệt là giáo huấn xã hội – và đem ra thực hành trong việc chu toàn trách vụ và trong quá trình lập pháp.

Cuối cùng, nhìn nhận những khó khăn của các nhà chính trị Kitô giáo trong việc sống đức tin, với những áp lực, những kỷ luật đảng phái, những “thực dân ý thức hệ”, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm nói “không” khi sự thật bị đe dọa. Và chính sự hiệp nhất với Đức Giêsu chịu đóng đinh trao cho họ lòng can đảm chịu đau khổ vì danh Người.