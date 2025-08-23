ĐTC Lêô XIV: Kitô hữu phải là người kiến tạo hòa bình trong thế giới bị thương tích

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ đại kết Stockholm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng sứ mạng chung của các tín hữu là thăng tiến hòa bình, công lý và phẩm giá nhân loại, trong một thế giới còn mang nặng vết thương chia rẽ và bất công.

Vatican News

Sự kiện năm nay do Hội đồng các Giáo hội Kitô ở Thụy Điển tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Hội đồng Kitô hữu Hoàn vũ về Sự sống và Việc làm (1925), một cột mốc quan trọng khai sinh phong trào đại kết hiện nay. Đồng thời, cũng kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa (325), nơi các Giám mục từ khắp thế giới đã soạn thảo Kinh Tin Kính, trình bày đức tin chung nối kết các Kitô hữu.

Công đồng Nixêa là “dấu chỉ can đảm" của sự hiệp nhất trong khác biệt

Đức Thánh Cha nhắc rằng Công đồng Nixêa là “dấu chỉ can đảm của sự hiệp nhất trong khác biệt, chứng tá ban đầu cho xác tín rằng việc tuyên xưng chung có thể vượt qua sữ chia rẽ và thúc đẩy hiệp thông”. Tương tự, Hội nghị Stockholm năm 1925 do Tổng Giám mục Lutherô Nathan Söderblom khởi xướng đã đánh dấu một bước quan trọng trong phong trào đại kết. “Dù Giáo hội Công giáo không hiện diện tại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng hôm nay, cách khiêm tốn và vui mừng, tôi có thể khẳng định rằng, như những môn đệ của Đức Kitô, chúng tôi đứng bên quý vị, ý thức rằng những gì hiệp nhất chúng ta thì lớn lao hơn nhiều so với những gì chia rẽ chúng ta”.

Chứng tá hiệp thông trước nỗi đau của nhân loại

Ngài nhắc lại rằng, từ sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội Công giáo đã hoàn toàn dấn thân trên con đường đại kết. Sắc lệnh Unitatis redintegratio mời gọi đối thoại huynh đệ trong khiêm tốn và yêu thương, dựa trên bí tích Rửa tội chung và sứ mạng chung trong thế giới. “Sự hiệp nhất mà Đức Kitô muốn cho Giáo hội của Người phải là sự hiệp nhất hữu hình,” Đức Thánh Cha nói, và điều này được nuôi dưỡng nhờ đối thoại thần học, phụng vụ chung khi có thể, cùng chứng tá hiệp thông trước nỗi đau của nhân loại.

Bình an là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa với chúng ta

Chủ đề năm nay, “Thời gian cho bình an của Thiên Chúa”, được Đức Thánh Cha đánh giá là đặc biệt hợp thời, khi thế giới đang chịu tổn thương bởi chiến tranh, bất bình đẳng, suy thoái môi trường và sự xa cách thiêng liêng. Ngài khẳng định: “Bình an không chỉ là thành tựu của con người, nhưng là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa với chúng ta”.

Kitô hữu là nghệ nhân của hòa giải

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở nên nghệ nhân của hòa giải, can đảm đương đầu với sự chia rẽ, dùng lòng trắc ẩn để vượt qua sự dửng dưng, và mang lại sự chữa lành cho nơi từng có tổn thương. Ngài khẳng định sứ mạng này ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ những dấu mốc đại kết gần đây, và Giáo hội Công giáo vẫn kiên trì trên hành trình cầu nguyện và cộng tác chung.