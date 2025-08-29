ĐTC Lêô XIV: Truyền giáo là làm chứng về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

Gặp gỡ các thành viên của các Trường Truyền Giáo “Thánh Anrê” vào sáng ngày 29/8/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu là làm chứng cho những gì chúng ta đã thấy, cho cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa của sự sống.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài diễn văn ngắn, Đức Thánh Cha đã dựa trên cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả để suy tư về sứ mạng của những người loan báo Tin Mừng ngày nay. Trước hết, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng về điều Thánh Gioan Tông đồ đã viết : “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Làm chứng về điều chúng ta đã thấy, về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, như Thánh Tông đồ Gioan cũng nói trong thư thứ nhất của ngài (1Ga 1,3), theo Đức Thánh Cha, là chìa khóa cho mọi nhà truyền giáo, và cũng là sứ mạng của mọi Kitô hữu.

Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng ơn gọi của Kitô hữu, được lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, “là truyền đạt những gì chúng ta đã nhận được, để tất cả chúng ta được nên một trong Chúa Kitô”. Do đó, ngài mời gọi các thành viên của các trường truyền giáo Thánh Anrê, “trong những ngày hành hương này, chiêm ngưỡng cuộc đời của các thánh, những người, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, đã là những người theo Chúa Giêsu Kitô một cách trung thành, trình bày Người bằng lời nói và việc làm tốt đẹp”.

Cuối cùng, cảm ơn họ về những công việc hiệu quả họ đang thực hiện để hỗ trợ công cuộc truyền giáo, thông qua nhiều phương tiện khác nhau, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục tiến bước với niềm hy vọng mới mẻ.

Các Trường Truyền giáo Thánh Anrê là một nhóm các trường trên khắp thế giới cùng chia sẻ tầm nhìn, phương pháp luận và chương trình đào tạo, bắt đầu với sứ mạng trọng đại mà Chúa Giêsu đã giao phó cho các tông đồ: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Mang tên Thánh Anrê Tông đồ vì, như Thánh Anrê đã đưa Thánh Phêrô đến gặp Chúa Giêsu, các thành viên có sứ mạng đưa người khác đến với Chúa Giêsu, để họ có thể phục vụ, rao giảng và yêu mến Chúa Giêsu hơn và yêu hơn chính chúng ta.

Bắt đầu tại Mexico vào năm 1980, hiện nay các trường đã hiện diện tại 70 quốc gia ở 5 châu lục.