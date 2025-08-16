ĐTC Lêô XIV: Tin Mừng là câu trả lời cho những bất công và loại trừ

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ Xã hội 2025, đang diễn ra tại Lima, Peru, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi nhìn đến gương sáng của nhiều vị thánh đã từng sống trên mảnh đất Peru: “Mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải đặt trung tâm và mục tiêu là loan báo Tin Mừng Đức Kitô, để, không bỏ qua những vấn đề trước mắt, chúng ta vẫn luôn ý thức về hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ chúng ta”.

Vatican News

Đức Thánh Cha đã chỉ ra những gương sáng của các vị thánh lớn của Peru cho những người tham dự Tuần lễ Xã hội 2025 tại Lima từ ngày 14 đến 16 tháng 8. Đây là một diễn đàn toàn quốc để gặp gỡ, đối thoại và dấn thân, do Hội đồng Giám mục Peru tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp và dự án cho thực trạng xã hội-chính trị phức tạp của đất nước trong bối cảnh hướng đến bầu cử năm 2026. Trong “thời khắc đầy thách đố về kinh tế, chính trị và văn hóa”, Đức Giáo hoàng, qua sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha được công bố trong dịp “Hội chợ các kinh nghiệm cộng đồng và hiệp hành”, đã đề nghị tìm thấy câu trả lời nơi chứng tá của Thánh Rosa thành Lima, Thánh Martinô de Porres, Thánh Gioan Macías và Thánh Turibiô Mogrovejo.

Chứng tá của các thánh

Tất cả các vị đều cho thấy rõ rằng mảnh đất Peru luôn được “dẫn dắt bởi một kế hoạch đặc biệt của Chúa Quan phòng, nhất là về đức tin Công giáo, luôn chăm sóc và phục vụ những người nghèo khổ nhất”. Qua nhiều thế kỷ, Peru đã ghi dấu một “sự phong phú về thánh thiện” qua các chứng tá đời sống chiêm niệm, tình yêu dành cho người nghèo và sự hiện diện mạnh mẽ, sinh hoa trái của Tin Mừng. Trên nền tảng này, hôm nay Giáo hội được mời gọi tiếp nối để xây dựng công cuộc mục vụ và xã hội.

Nỗi đau của bất công và loại trừ mà nhiều anh chị em phải chịu thúc đẩy những ai đã lãnh nhận phép Rửa phải đáp lại, như Giáo hội, bằng chính chiều sâu của Tin Mừng. Vì thế, chúng ta cần khẩn thiết có những chứng nhân thánh thiện hôm nay, tức là những con người gắn bó mật thiết với Chúa như cành nho liên kết với cây nho.

Chúa Kitô, trung tâm và cùng đích

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: các thánh “không phải là những trang trí của một quá khứ kiểu Barốc”, nhưng là “hoa trái của một lời mời gọi từ Thiên Chúa để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”. Vì vậy, “mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải có trung tâm và cùng đích là loan báo Tin Mừng Đức Kitô, để, không bỏ qua những vấn đề trước mắt, chúng ta vẫn luôn ý thức hướng đi chính yếu và tối hậu của sứ vụ mình”. “Nếu không trao ban Đức Kitô cách trọn vẹn, chúng ta sẽ luôn trao đi quá ít”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh.

Sức mạnh tái sinh từ Tin Mừng

Đức Thánh Cha trích lời “soi sáng” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong dịp tuyên thánh cho Thánh Gioan Macías năm 1975, rằng: ngài “đã quy tụ mọi người trong đức ái, làm việc vì một nền nhân bản tròn đầy. Và tất cả điều ấy bởi vì ngài yêu thương con người, bởi nơi họ ngài nhận ra hình ảnh Thiên Chúa. Chúng tôi ước mong nhắc nhớ điều này cho tất cả những ai hôm nay đang phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: không được xa rời Tin Mừng, cũng không được phá vỡ luật bác ái để tìm kiếm công lý bằng những phương tiện bạo lực. Trong Tin Mừng có một tiềm năng đủ để khơi dậy những sức mạnh tái sinh, biến đổi con người từ bên trong và thúc đẩy họ đổi mới cơ cấu xã hội theo mọi cách cần thiết, để làm cho chúng công bằng và nhân bản hơn.

Tin Mừng nơi “các vùng ngoại vi”

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt nhắc đến thừa tác vụ giám mục của Thánh Turibiô Mogrovejo, người Tây Ban Nha nhưng “thực sự là người Peru nhờ hoạt động truyền giáo và công cuộc mục vụ rộng lớn của ngài”. Trong thời gian làm giám mục, ngài đã thành lập 100 giáo xứ, triệu tập một Công đồng Liên châu Mỹ, hai công đồng tỉnh và 12 thượng hội đồng giáo phận. Tất cả diễn ra song song với việc “mỗi ngày dâng hiến trọn sức lực cho những người bị bỏ rơi và cư dân ở các vùng miền địa lý hay văn hóa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gọi là ‘ngoại vi’”.

Thánh Turibiô là “biểu tượng giám mục của tính hiệp hành đích thực và của Tin Mừng được trao ban cho những vùng ngoại vi”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài không chỉ “nhiệt tâm” trong hoạt động tông đồ mà hôm nay mọi người vẫn còn kinh ngạc, mà còn trong “sự thanh thản của gương mặt bình an, lòng sốt mến”, cho thấy sức mạnh ấy bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện sâu xa.

Cơn đói “Bánh bởi Trời”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc sứ điệp gửi các tham dự viên Tuần lễ Xã hội tại Lima với lời nhắn: “không có hai tình yêu, nhưng chỉ có một tình yêu duy nhất”. Một tình yêu “duy nhất và không thay đổi” thúc đẩy chúng ta “trao ban cả bánh vật chất lẫn Bánh Lời Chúa. Chính Lời này, bằng sức mạnh riêng, sẽ khơi dậy nơi con người cơn đói khát Bánh bởi Trời, mà chỉ Giáo hội mới có thể trao ban theo lệnh truyền và ý muốn của Đức Kitô, và không một cơ chế nhân loại nào, dù thiện chí đến đâu, có thể thay thế”.

Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô Tông đồ: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.”