Tạp chí Time đưa ĐTC Lêô XIV vào danh sách “Những người có ảnh hưởng nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo"

Ngày 28/8/2025, Tạp chí "Time" đã đưa Đức Thánh Cha Lêô XIV vào danh sách “Những người có ảnh hưởng nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo” trong năm 2025, ca ngợi sự chú tâm của ngài đến các vấn đề đạo đức liên quan đến công nghệ mới nổi.

Vatican News

Danh sách 100 người của Tạp chí Time được xếp theo 4 hạng mục: Nhà lãnh đạo, Nhà đổi mới, Người định hình và Nhà tư tưởng. Đức Thánh Cha được xếp vào nhóm 25 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này.

Trong bài viết về các nhân vật này, ký giả Andrew Chow, phóng viên công nghệ của Time, ghi nhận rằng Đức Thánh Cha đã chọn tước hiệu Lêô XIV một phần vì muốn Giáo hội đối diện với những thách đố luân lý do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Ông nhấn mạnh rằng ngài “đã bắt đầu thực hiện cam kết của mình”.

Chỉ hai ngày sau khi được bầu chọn, trong cuộc gặp gỡ Hồng y đoàn, Đức Thánh Cha cho biết ngài chọn tông hiệu Lêô XIV để tôn vinh Đức Giáo hoàng Lêô XIII, vị đã “nói về vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên”. Đức Lêô XIII (1878–1903) nổi tiếng với Thông điệp "Tân sự" (Rerum Novarum) (1891), văn kiện bênh vực quyền lợi giai cấp lao động, bác bỏ cả chủ nghĩa xã hội lẫn quyền lực thị trường không giới hạn, và khẳng định phẩm giá con người là trung tâm.

Bài viết trên tạp chí Time cũng nhắc đến Hội nghị về Trí tuệ nhân tạo, Đạo đức và Quản trị Doanh nghiệp được Vatican tổ chức hồi tháng 6 và nói rằng "Bài phát biểu quan trọng của Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh tiềm năng của trí tuệ nhân tạo như một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khám phá khoa học". Tuy nhiên, ngài cũng cảnh báo nó có thể “gây nguy hại cho sự cởi mở của nhân loại trước chân lý và vẻ đẹp, cũng như khả năng độc đáo để nắm bắt và diễn giải thực tại”. Ngài lo ngại công nghệ này có thể bị lợi dụng “vì tư lợi, thậm chí để kích động xung đột và bạo lực”.

Danh sách của Time có nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ và chính trị, như Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia), cùng các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn và Chris Murphy.

Đây là lần thứ ba Time công bố danh sách thường niên về những người có ảnh hưởng nhất về trí tuệ nhân tạo, sau lần đầu tiên vào năm 2023, sau khi ChatGPT ra đời, thời điểm nhiều người nhận thức được tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong việc cạnh tranh và vượt qua khả năng của con người”.

Tổng biên tập Time Sam Jacobs viết về việc công bố danh sách này: “Mục tiêu của chúng tôi là cho thấy hướng đi của trí tuệ nhân tạo sẽ được quyết định không phải bởi máy móc mà bởi con người - những nhà đổi mới, người ủng hộ, nghệ sĩ và tất cả những ai có liên quan đến tương lai của công nghệ này... Danh sách năm nay càng khẳng định sự tập trung của chúng tôi vào con người”.