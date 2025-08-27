“Xin cho có hòa bình!". Sách về các diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Ngày 27/8/2025, Vatican xuất bản một cuốn sách, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Lêô XIV, về các bài diễn văn của ngài trong những tháng đầu tiên của triều đại Giáo hoàng của ngài. Cuốn sách có tựa đề “Xin cho có hòa bình! Những lời gửi đến Giáo hội và Thế giới.”

Vatican News

Theo Nhà xuất bản Vatican, cuốn sách dày 160 trang, sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, “là một cuốn sách giá trị, tập hợp những bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Đức Giáo hoàng qua chính lời ngài”.

Chủ đề hòa bình

Tựa đề cuốn sách nêu rõ sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha về lời kêu gọi hòa bình, bắt đầu ngay từ giây phút ngài được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 8/5/2025, khi ngài tuyên bố từ Quảng trường Thánh Phêrô:

“Bình an cho tất cả anh chị em! Anh chị em thân mến, đây là những lời đầu tiên được Chúa Kitô Phục sinh, Vị Mục Tử Nhân Lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên của Thiên Chúa, thốt lên. Tôi mong muốn lời chào bình an này vang vọng trong trái tim anh chị em, trong gia đình anh chị em, giữa tất cả mọi người, dù họ ở bất cứ nơi đâu, trong mọi quốc gia và trên toàn thế giới. Bình an cho anh chị em! Đó là bình an của Chúa Kitô Phục sinh. Một nền hòa bình không vũ trang và giải giới, khiêm nhường và bền bỉ. Một nền hòa bình đến từ Thiên Chúa, Thiên Chúa Đấng yêu thương tất cả chúng ta, vô điều kiện”.

Những đề tài khác

Theo thông tin do Vatican cung cấp, những ý tưởng nổi bật trong các bài diễn văn đầu tiên của triều đại giáo hoàng Lêô XIV bao gồm “sự tối thượng của Thiên Chúa, sự hiệp thông trong Giáo hội, và việc tìm kiếm hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của “một cam kết không thể hủy bỏ đối với bất kỳ ai thực hiện sứ vụ có thẩm quyền trong Giáo hội: lui đi để Chúa Kitô có thể ở lại, trở nên nhỏ bé để Người có thể được biết đến và tôn vinh”.

Những trang đầu tiên của cuốn sách cũng đáng chú ý là lời kêu gọi của ngài hãy dấn thân vì “một Giáo hội hiệp nhất, một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, có thể trở thành men cho một thế giới được hòa giải”.