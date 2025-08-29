ĐTC Lêô XIV nhận Huân chương Thánh Augustinô

Tỉnh dòng Augustinô Thánh Tôma Villanova, một trong 3 tỉnh dòng Augustinô tại Hoa Kỳ, đã trao cho Đức Thánh Cha Lêô XIV Huân chương Thánh Augustinô, vinh dự cao quý nhất của Tỉnh dòng. Trong sứ điệp video gửi các tu sĩ Dòng Augustinô, Đức Thánh Cha bày tỏ vinh dự được là tu sĩ của dòng và mời gọi các anh em cùng dòng hãy trở thành những người xây dựng hòa bình.

Vatican News

Huân chương Thánh Augustinô hàng năm được trao cho những cá nhân “thể hiện tinh thần và giáo huấn của Thánh Augustinô”, “dấn thân sâu sắc” với Dòng Augustinô và các giá trị “Chân lý, Hiệp nhất và Bác ái”, và thể hiện “mong muốn mạnh mẽ” được noi gương Thánh Giám mục Augustinô trong đời sống cá nhân, nghề nghiệp và thiêng liêng.

Ban đầu huân chương được dự định trao cho Đức Hồng y Robert Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và ngài đã dự kiến sẽ có mặt tại buổi lễ ở Philadelphia vào ngày lễ kính nhớ Thánh Augustinô. Và thực sự, các tu sĩ tỉnh Dòng Augustinô miền Đông Hoa Kỳ đã chọn trao tặng cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, người anh em lỗi lạc nhất của dòng. Ngài đã chọn tham dự sự kiện thông qua một đoạn phim khoảng 13 phút, được quay trong thời gian ngài ở Castel Gandolfo.

Trong đoạn video, được trình chiếu trong sự kiện được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ, với sự tham dự của khoảng 700 khách mời, Đức Thánh Cha cám ơn về vinh dự được nhận huân chương, cũng như những Thánh lễ và lời cầu nguyện dành cho ngài. Ngài xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài và cho toàn thể Dân Chúa.

Ngài nhắc lại rằng cuộc đời của Thánh Augustinô vẫn còn truyền cảm hứng cho các tín hữu ngày nay. “Cuộc đời ngài đầy những thử thách và sai lầm, giống như cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, qua lời cầu nguyện của mẹ ngài, Thánh Monica, và cộng đồng những người tốt lành xung quanh, Augustinô đã tìm được con đường dẫn đến sự bình an cho tâm hồn khắc khoải của mình.”

Tấm gương của thánh nhân cũng mời gọi chúng ta dùng tài năng của mình để phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến các tu sĩ như Cha Matthew Carr và Cha John Rasseter, những người vào khoảng năm 1700 đã mang Phúc Âm đến với những người nhập cư Ai Len và Đức khi họ “tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và sự khoan dung tôn giáo”. Ngài nói: “Ngay cả ngày nay, chúng ta được kêu gọi tiếp nối di sản phục vụ yêu thương này cho toàn thể dân Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong Phúc Âm hãy yêu thương tha nhân. Và điều này, hơn bao giờ hết, thách thức chúng ta hãy nhớ nhìn tha nhân bằng đôi mắt của Chúa Kitô, rằng tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tu sĩ trở thành khí cụ hòa giải trong xã hội ngày nay. “Là một cộng đồng tín hữu, được linh hứng bởi đặc sủng Thánh Augustinô, chúng ta được mời gọi ra đi như những người xây dựng hòa bình trong gia đình và khu phố của mình, thực sự nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân”.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe, theo lời khuyên của Thánh Augustinô: “Thiên Chúa nói với chúng ta ngay trong tâm hồn chúng ta”. Ngài nói thêm: “Thế giới đầy rẫy những ồn ào, và tâm trí cũng như trái tim chúng ta có thể bị ngập tràn bởi nhiều thông điệp khác nhau. Những thông điệp này có thể nuôi dưỡng sự bồn chồn và cướp đi niềm vui của chúng ta. Là một cộng đồng đức tin [...] chúng ta hãy mở lòng mình ra với những lời mời gọi hằng ngày để hiểu biết Thiên Chúa và tình yêu của Người hơn”.

Do đó, ngài mời gọi nỗ lực xây dựng một cộng đồng nơi tình yêu đó được thể hiện rõ ràng, để “thăng tiến hòa bình, sống trong hy vọng, và phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa trên thế giới”.