Đức Thánh Cha mời gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 22/8

Vào cuối buổi Tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha một lần nữa tha thiết kêu gọi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài mời gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và công lý vào ngày 22/8/2028.

Vatican News

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dành ngày 22/8/2025 – lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương – là một ngày “ăn chay và cầu nguyện, khẩn xin Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, và lau khô nước mắt của những người đang đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang hiện nay”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Mẹ Maria là Mẹ của các tín hữu nơi trần thế, được kêu cầu dưới tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, trong khi thế giới chúng ta vẫn tiếp tục bị thương tích bởi chiến tranh ở Thánh Địa, tại Ucraina và nhiều vùng khác”.

“Không có tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình”

Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nền tảng căn bản của sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và con người: “Không có tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình”. Đây là một sứ điệp rõ ràng mời gọi thế giới biết vượt thắng hận thù bằng con đường tha thứ và hòa giải.

Một nền hòa bình không vũ trang và giải giới lòng người

Khi chào thăm các đoàn hành hương Ba Lan, đặc biệt những người đến từ Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, nơi lưu giữ bức ảnh Đức Mẹ Đen Czestochowa, Đức Giáo hoàng mời gọi họ hãy “đưa vào ý nguyện của anh chị em lời cầu xin cho hồng ân hòa bình – một nền hòa bình không dựa trên vũ trang và có sức mạnh giải giới lòng người, tháo gỡ hận thù, bạo lực – cho toàn thế giới, đặc biệt cho Ucraina và Trung Đông”.