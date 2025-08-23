ĐTC Lêô XIV: Chớ gì quyền lực được điều hướng bởi lương tâm

Sáng thứ Bảy, ngày 23/8/2025, gặp gỡ các tham dự viên của Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo quốc tế nhân dịp hội nghị thường niên lần thứ 16 của tổ chức này, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ họ xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người.

Vatican News

Hội nghị năm nay có chủ đề: “Trật tự thế giới mới: Chính trị quyền lực, sự thống trị của các tập đoàn và tương lai của sự thăng tiến con người”.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề hội nghị vừa có “mối lo âu” về hướng đi của thế giới, vừa có “khát vọng” cho một nền nhân bản đích thực, nơi mỗi người được sống trong hòa bình, tự do và viên mãn theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Thành đô Thiên Chúa xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái

Ngài mời gọi các nhà lập pháp Công giáo tìm điểm tựa nơi chứng tá của Thánh Augustinô thành Hippo, vị đã viết tác phẩm Thành đô Thiên Chúa trong bối cảnh Roma suy tàn. Thánh nhân mô tả hai “thành đô” luôn đan xen trong lịch sử: thành của loài người – xây trên tự ái và quyền lực, và thành của Thiên Chúa – xây trên tình yêu vô vị lợi, công lý và bác ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chính nhãn quan thần học ấy có thể nâng đỡ các tín hữu trước những đổi thay toàn cầu hiện nay: sự xuất hiện của các trung tâm quyền lực mới, vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn, tiến bộ công nghệ, cùng những xung đột bạo lực.

Sự phát triển toàn diện là nền tảng cho đời sống phong phú

Ngài cảnh báo sự thăng tiến đích thực không thể đồng hóa với giàu có vật chất hay sự tự do tuyệt đối của cá nhân. “Nhiều xã hội thịnh vượng vẫn chìm trong cô đơn, tuyệt vọng và khủng hoảng ý nghĩa”. Ngài nhấn mạnh sự phát triển toàn diện – bao gồm thể lý, văn hóa, luân lý, thiêng liêng – mới là nền tảng cho đời sống phong phú, trong sự hòa hợp với công trình sáng tạo và trong liên đới giữa các dân tộc.

Nhà lập pháp là cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lập pháp trở thành “những chiếc cầu nối giữa thành của loài người và thành của Thiên Chúa”, xây dựng một thế giới nơi quyền lực được điều hướng bởi lương tâm và luật pháp phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần một nền chính trị của niềm hy vọng và một nền kinh tế của niềm hy vọng”, đặt nền trên xác tín rằng nhờ ân sủng Đức Kitô, ngay trong thành đô trần thế, ánh sáng của Người vẫn có thể chiếu tỏa.

Ngài kết thúc với lời cảm ơn và cầu nguyện cho các nhà lập pháp, xin Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, chúc lành và hướng dẫn công việc của họ vì sự thăng tiến đích thực của gia đình nhân loại.