ĐTC Lêô XIV kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, cho viện trợ đến Gaza, ngừng cưỡng bức di dời

Vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 27/8/2025, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa, để cho cứu trợ vào Gaza, trả tự do cho con tin và tôn trọng luật nhân đạo.

Vatican News

Đức Thánh Cha nói: “Thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã đồng hành, bằng lời cầu nguyện và việc ăn chay, với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh”.

“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn phá và chết chóc”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.

Ngài bày tỏ sự đồng tình với Tuyên bố chung của các Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp và Latinh tại Giêrusalem trong việc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực này, chấm dứt chiến tranh và ưu tiên cho lợi ích chung của tất cả mọi người.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa bình, nguồn an ủi và hy vọng, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, ơn hòa giải và hòa bình được ban cho vùng đất thân yêu của tất cả mọi người.