Đức Thánh Cha: Cần làm việc và cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình ở Ucraina

Tối ngày 19/8/2025, khi rời Castel Gandolfo để trở về Vatican, trả lời câu hỏi của các ký giả liên quan đến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ucraina, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói: “Có hy vọng, nhưng cần phải làm việc nhiều, cầu nguyện nhiều và tìm kiếm con đường thực sự để tiến về phía trước, để đạt được hòa bình”.

Vatican News

Đức Thánh Cha đã đến Castel Gandolfo lần thứ hai trong mùa hè này và nghỉ ngơi tại Dinh thự Barberini từ ngày 13 đến 19/8/2025. Trước khi rời dinh Giáo hoàng vào lúc 9 giờ tối ngày 19/8 để trở về Vatican, ngài đã xuất hiện tại cửa sổ để chào đông đảo người dân quy tụ trên phố chờ ngài rời đi.

Khoảng 9 giờ tối, Đức Thánh Cha bước qua cổng Dinh thự Barberini và dừng lại để nói chuyện với một số tín hữu. Sau đó, ngài đã trả lời câu hỏi của các phóng viên, và về khả năng gặp gỡ một số nhà lãnh đạo, ngài nói rằng “có người” đang không ngừng nghe ngài. Ngài nói thêm: “Chúng ta hãy cầu nguyện và tìm cách tiến về phía trước”.

Về chuyến thăm Castel Gandolfo, nơi ngài hy vọng sẽ sớm trở lại, Đức Thánh Cha nói: “Được ở đây là một phúc lành; tôi rất vui mừng với sự chào đón của mọi người”. Ngài nhắc lại cuộc viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ, nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã đến thăm. Cuối cùng, khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của mình, ngài nhấn mạnh rằng đó là “một hồng ân từ Chúa. Tôi đã nhận được rất nhiều, tôi tin tưởng sâu sắc vào ân sủng của Chúa, và tôi vô cùng biết ơn vì sự chào đón này. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em”. Sau đó ngài bước lên xe trở về Vatican.

Viếng đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn ở Mentorella

Trước đó, vào buổi sáng (19/8), Đức Thánh Cha Lêô đã đến viếng đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn ở Mentorella, thuộc giáo phận Palestrina. Ngài cũng đã dành thời gian gặp gỡ cộng đoàn tu sĩ dòng Phục Sinh người Ba Lan đang phụ trách đền thánh. Dòng Phục Sinh đã phục vụ nơi này trong gần 170 năm.

Nói về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Cha Adam Dzwigo, giám đốc đền thánh, chia sẻ với truyền thông Vatican rằng đây là cuộc viếng thăm bất ngờ nhưng rất được chào đón. Đức Thánh Cha muốn phó thác trong vòng tay Đức Mẹ. Cha thuật lại: “Khi vào bên trong nhà thờ, Đức Thánh Cha đã thắp một ngọn nến dưới chân Đức Mẹ, bày tỏ lời cầu xin đặc biệt cho hòa bình thế giới”.

Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha được các tu sĩ hướng dẫn tìm hiểu đôi chút về lịch sử của nơi này, tham quan Hang Thánh Biển Đức và tảng đá Thánh Êutakiô. Ngài cũng thăm nơi được gọi là “Phòng Giáo Hoàng”, nơi lưu giữ kỷ vật về những chuyến viếng thăm của các vị Giáo Hoàng trước. Ngài cũng dùng bữa trưa với các tu sĩ.

Cha Adam chia sẻ: “Đó là một cuộc gặp gỡ rất cảm động, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự giản dị, tình phụ tử và huynh đệ giữa Đức Thánh Cha và chúng tôi, những người cai quản nơi này”.