ĐTC Lêô XIV gửi Sứ điệp đến Rimini: Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một ‘ngôi nhà của hòa bình'

Trong sứ điệp gửi đến “Cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc” lần thứ 46, được tổ chức tại Rimini, với chủ đề “Nơi sa mạc, chúng ta sẽ xây dựng bằng những viên gạch mới”, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự can đảm dấn thân làm ngôn sứ bằng những hành động giáo dục, hòa giải và đón tiếp: “Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một ‘ngôi nhà của hòa bình’, nơi học cách tháo gỡ thù hận bằng đối thoại, thực thi công lý và sống tha thứ”.

Vatican News

Hiện diện trong sa mạc nhân loại

Trong sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký, gửi đến Đức Cha Nicolò Anselmi, Giám mục của Rimini, Đức Thánh Cha nhắc rằng chính sa mạc, nơi thường bị loại bỏ, lại là chốn Thiên Chúa hiện diện và biến đổi dân Người, nơi mà con người trưởng thành trong lựa chọn tự do, qua những khó khăn khắc nghiệt. Thiên Chúa đã biến sa mạc thành nơi của tình yêu và quyết định, làm nó trổ hoa như khu vườn của hy vọng.

Ngài đặc biệt ca ngợi chứng tá của các vị tử đạo Algeria, “hiện diện trong sa mạc nhân loại trong tình hiệp thông sâu xa với toàn thể nhân loại, vượt qua bức tường ngờ vực chia cắt các tôn giáo và văn hóa, theo gương nhập thể và hiến dâng trọn vẹn của Con Thiên Chúa”.

Can đảm dấn thân làm ngôn sứ

Đức Thánh Cha cũng khẳng định “Cuộc gặp gỡ Rimini” là cơ hội đối thoại không chỉ giữa các tín hữu Công giáo, mà còn với Kitô hữu thuộc các truyền thống khác, cũng như với người không tín ngưỡng. Ngài nói rằng việc lắng nghe nhau là sự chuẩn bị cho “những viên gạch mới” để cùng nhau xây dựng một thế giới nơi con người đón nhận nhau. Ngài mời gọi các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự can đảm dấn thân làm ngôn sứ trong bối cảnh chiến tranh và bất công, bằng những hành động giáo dục, hòa giải và đón tiếp.

Thiên Chúa chọn những người rốt cùng

Ngài nhấn mạnh đến chọn lựa dành cho người nghèo và nói rằng không thể có “những viên gạch mới” nếu không có tiếng kêu của người nghèo, người di dân, người tị nạn, các nạn nhân của bất công và toàn thể thụ tạo. Ngài cảnh báo nhân loại đừng lặp lại “cơn mộng điên rồ của tháp Babel” khi khước từ tiếng nói của tha nhân và từ bỏ sự cảm thông. Cần có lòng kiên nhẫn của cuộc gặp gỡ với Mầu nhiệm, mà dấu chỉ chính là sự khác biệt nơi mỗi người.

Cần từ bỏ ngẫu tượng lợi nhuận

Sứ điệp nói tiếp rằng “Hiện diện khiêm nhường nhưng mạnh mẽ, các Kitô hữu trong xã hội hôm nay được mời gọi diễn đạt Tin Mừng Nước Trời bằng năng lực và óc sáng tạo, để kiến tạo những hình thức phát triển thay thế cho lối tăng trưởng thiếu công bằng và bền vững. Để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, cần từ bỏ ngẫu tượng lợi nhuận vốn gây tổn hại nghiêm trọng đến công lý, tự do gặp gỡ và trao đổi, sự tham gia của mọi người vào công ích, và cuối cùng là hòa bình. Một đức tin đứng ngoài tình trạng sa mạc hóa của thế giới, hoặc gián tiếp dung dưỡng nó, sẽ không còn là bước theo Đức Giêsu Kitô nữa".