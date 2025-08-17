ĐTC Lêô XIV: Chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Thiên Chúa

Trước bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano giúp đỡ, tại khu vườn của Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chào những người hiện diện: chúng ta luôn nhớ rằng mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, và “chúng ta gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người”. Cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh là Thánh lễ, “nhưng cũng cùng nhau chia sẻ những hồng ân mà Chúa đã ban”.

Vatican News

Bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với khoảng 110 người nghèo được giáo phận Albano Laziale và “Làng Laudato si'”, phối hợp với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, tổ chức trong khung cảnh thiên nhiên đẹp của các khu vườn của Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Những người nghèo này được Caritas Albano trợ giúp, họ là những người nghèo cả về kinh tế lẫn xã hội.

Đức Giáo hoàng dùng bữa với người nghèo của giáo phận Albano Laziale (@Vatican Media)

Trong lời chào mọi người trước bữa ăn, Đức Thánh Cha nói: “Thụ tạo đẹp nhất là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, đó chính là tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa, và cần nhớ rằng chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người. Việc cùng nhau sum họp trong bữa trưa này chính là sống cùng Thiên Chúa, trong sự hiệp thông và tình huynh đệ”.

Những người nghèo cùng ăn trưa với ĐTC (@VATICAN MEDIA)

Đức Hồng y Baggio: Làng Laudato si' mở ra cho những ai túng thiếu

Chào mừng Đức Thánh Cha và những người hiện diện, Đức Hồng y Fabio Baggio, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato si' và Phó Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, khẳng định: “Hôm nay chúng ta nhìn thấy ước mơ tiên tri của Đức Giáo hoàng Phanxicô thành hiện thực. Làng Laudato si' không chỉ là một nơi chốn, nhưng là một phong cách sống Tin Mừng, mở ra trước hết cho những ai túng thiếu: cho người nghèo, cho những ai bị gạt ra ngoài lề”.

Đức Hồng y nhấn mạnh: “Điều trước hết, trước các bài diễn văn, trước cả những lễ khánh thành, đó là sự chia sẻ huynh đệ, bởi ‘lòng hiếu khách Tin Mừng bắt đầu từ người nghèo’. Không có sinh thái toàn diện đích thực nếu thiếu công bằng xã hội: đó là bài học lớn của Laudato si' và của Học thuyết Xã hội Công giáo. Đức ái Kitô giáo kiện toàn và vượt lên trên công bằng, biến nó thành tình yêu cụ thể”.

Đức cha Viva: Vẻ đẹp Tin Mừng trở thành đời sống cụ thể

Trước bữa trưa, Đức cha Vincenzo Viva, Giám mục Albano, giới thiệu các khách mời với Đức Thánh Cha: “Khi nhìn vào gương mặt của những người hôm nay ngồi quanh bàn, chúng ta thấy vẻ đẹp của Tin Mừng trở thành đời sống cụ thể và là chứng tá về căn tính Giáo hội Albano”. Đức cha nhấn mạnh: “Không phân biệt ‘chúng ta’ và ‘họ’, không có ân nhân và người thụ hưởng: chỉ có những con người cùng chia sẻ tấm bánh, và cùng với đó là câu chuyện của mỗi người, những nhọc nhằn và những hy vọng”.

Bữa trưa huynh đệ

Các món ăn do các nhà hàng địa phương chuẩn bị, được phục vụ bởi tình nguyện viên và nhân viên Làng Laudato si'. Thực đơn bao gồm: khai vị vùng Castelli, lasagna rau vườn, parmigiana truyền thống, bê quay với rau xào, trái cây tươi và món tráng miệng đặc biệt có tên “Dolce Leone”. Trước đó, Caritas Albano cũng đã đãi người nghèo một bữa khai vị tại trụ sở Caritas.

Lời chào cuối của Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Kết thúc bữa trưa, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện tự phát tạ ơn Thiên Chúa vì thời gian được sống bên nhau và cơ hội chia sẻ các hồng ân của Chúa. Ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân từ sự Quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống đức ái đích thực, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, biết nâng đỡ lẫn nhau và tìm kiếm những ai xa cách gia đình chúng con”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người, rồi ngài bắt tay chào thăm từng người hiện diện.