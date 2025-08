ĐTC Lêô XIV gặp gỡ và cầu nguyện với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Tor Vergata

Chiều tối thứ Bảy ngày 02/8/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ Canh thức cầu nguyện với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Tor Vegata. Trong cuộc gặp gỡ này ngày đã trả lời ba câu hỏi của các bạn về “tình bạn, can đảm chọn điều tốt đẹp và đời sống thiêng liêng và cầu nguyện”.

Từ lúc 2 giờ trưa hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đổ về khu Tor Vergata rộng lớn được chuẩn bị cho Đêm Canh thức tối thứ Bảy ngày 2/8/2025 và Thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 3/8/2025.

Các bạn trẻ tại Tor Vergata (@Vatican Media)

Vào lúc 5:15 chiều, chương trình chuẩn bị cho Đêm Canh thức được diễn ra theo 3 chủ đề: tình bạn, lòng can đảm, và đời sống thiêng liêng. Mỗi phần được trình bày với video dẫn nhập, chứng từ và âm nhạc.

Các bạn trẻ tại Tor Vergata (@Vatican Media)

Vào lúc khoảng 8 giờ tối, Đức Thánh Cha đi trên xe mui trần vòng quanh chào các bạn trẻ.

Các bạn trẻ chào đón Đức Thánh Cha tại Tor Vergata

Sau đó, từ 8:30 tối, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ giờ cầu nguyện canh thức.

Đức Thánh Cha vác Thánh Giá Năm Thánh (@Vatican Media)

Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha đã lắng nghe các câu hỏi của ba bạn trẻ bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý, và ngài đã trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ của từng bạn trẻ.

Tình bạn

Câu hỏi thứ nhất về tình bạn. Một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng khi sống trong một thế giới được đánh dấu bởi sự phát triển của công nghệ, người trẻ thường tự lựa dối mình là có nhiều bạn bè và thiết lập nhiều mối quan hệ, nhưng thực sự các tương quan này không chân thành và chỉ là ảo tưởng, hậu quả là người trẻ cảm thấy cô đơn. Vậy làm thế nào để người trẻ có thể tìm thấy tình bạn và một tình yêu chân thành, mở ra cho một niềm hy vọng đích thực? Làm thế nào đức tin có thể giúp người trẻ xây dựng tương lai?

Đức Thánh Cha chào một bạn trẻ (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha trả lời rằng, các tương quan là điều không thể thiếu đối với mỗi người. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng một mối dây liên kết, và chính nhờ đó mà chúng ta trưởng thành. Trong quá trình này văn hoá đóng một vai trò nền tảng. Trong số rất nhiều kết nối văn hoá đặc trưng cho cuộc sống, Internet và phương tiện truyền thông trở thành một cơ hội đặc biệt cho đối thoại, gặp gỡ và trao đổi, cũng như tiếp cận thông tin và kiến thức. Tuy nhiên, một khi những công cụ này bị thương mại và lợi ích chi phối nó sẽ làm cho các tương quan của con người bị gián đoạn, bất ổn.

Ngài nói: “Khi công cụ thống trị con người, con người trở thành một công cụ: một công cụ thị trường, một món hàng. Chỉ có những quan hệ chân thành và những mối liên kết bền vững mới phát triển những câu chuyện về cuộc sống tốt đẹp”.

Lấy cuộc đời của Thánh Augustinô làm mẫu gương, Đức Thánh Cha nhận xét, vào thời của thánh nhân, mặc dù không có Internet, nhưng ngài vẫn trải qua một tuổi trẻ đầy biến động. Và ngài không để con tim im lặng, nhưng nỗ lực tìm kiếm chân lý không lừa dối, và vẻ đẹp không phai tàn. Thánh Augustinô đã tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng. Ngài đã tìm làm được điều này bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã luôn tìm kiếm ngài. Tình bạn với Chúa Giêsu, nền tảng của đức tin, không chỉ là một trong nhiều sự trợ giúp để xây dựng tương lai nhưng còn là ngôi sao dẫn lối.

Như chân phước Pier Giorgio Frassati đã viết: “Sống mà không có đức tin, không có di sản để bảo vệ, không kiên trì đấu tranh cho Chân lý thì không phải sống, nhưng chỉ là sống lây lất”. Khi mối quan quan hệ của chúng ta phản ánh mối liên kết sâu sắc này với Chúa Giêsu, các tương quan chắc chắn sẽ chân thành, quảng đại và chân thật.

Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của các bạn trẻ (@Vatican Media)

Can đảm lựa chọn

Câu hỏi thứ hai liên quan đến lựa chọn. Một bạn trẻ nói với Đức Thánh Cha rằng cuộc sống được đánh dấu bằng những lựa chọn. Lựa chọn đồng nghĩa với việc từ đó một điều gì đó. Và bạn trẻ này đặt câu hỏi: Vậy làm thế nào để có can đảm để chọn lựa? Làm thế nào để có can đảm sống cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, đưa ra những lựa chọn căn bản và có ý nghĩa?

Đức Thánh Cha chào một bạn trẻ (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha trả lời rằng, khi suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ hiểu rằng chọn lựa trong cuộc sống không chỉ là chọn điều gì đó nhưng là chọn một người nào đó. Khi chọn lựa, theo một nghĩa sâu sắc chúng ta muốn trở thành ai.

Ngài nói: “Chúng ta học cách lựa chọn qua những thử thách của cuộc sống, và trước hết bằng cách nhớ rằng chúng ta đã được chọn. Ký ức này cần được khám phá và giáo trau dồi. Chúng ta đã đón nhận sự sống cách nhưng không, không lựa chọn! Ngay từ khởi nguyên của chính con người chúng ta, đã không có một quyết định của riêng chúng ta, nhưng là một tình yêu muốn chúng ta. Trong suốt cuộc đời, một người bạn đích thực là người giúp chúng ta nhận ra và làm mới lại ân sủng này trong những lựa chọn mà chúng ta được kêu gọi thực hiện”.

Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ biết, lòng can đảm để lựa chọn đến từ tình yêu mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta nơi Chúa Kitô. Chính Người là Đấng đã yêu thương chúng ta bằng cách hiến thân, cứu rỗi thế gian và qua đó cho chúng ta thấy rằng hồng ân sự sống chính là con đường để hoàn thiện con người chúng ta. Vì vậy, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu tương ứng với những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta, bởi vì Người là Tình Yêu Thiên Chúa làm người.

Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Gioan Phaolô II cách đây 25 năm cũng tại nơi này: “Chính Chúa Giêsu là Đấng các con tìm kiếm khi mơ về hạnh phúc; chính Người là Đấng chờ đợi các con khi những gì các con tìm thấy không làm các con mãn nguyện; chính Người là vẻ đẹp thu hút các con; chính Người khơi dậy trong các con khát khao mãnh liệt, không cho phép các con thỏa hiệp; chính Người là Đấng thúc đẩy các con cởi bỏ những mặt nạ làm cho cuộc sống trở nên giả tạo; chính Người là Đấng đọc được trong lòng các con những quyết định chân thật nhất mà người khác muốn bóp nghẹt".

Theo Đức Thánh Cha, khi ý thức được như vậy, nỗi lo sợ sẽ nhường chỗ cho hy vọng, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự. Ngài nói: “Những lựa chọn căn bản và ý nghĩa: hôn nhân, chức thánh và đời sống thánh hiến diễn tả sự tự do và giải thoát của bản thân, làm chúng ta thực sự hạnh phúc. Những lựa chọn này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Tình Yêu hoàn hảo, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta khỏi mọi sự dữ”.

Đức Thánh Cha chủ sự giờ Canh thức cầu nguyện tại Tor Vergata (@Vatican Media)

Đời sống thiêng liêng và cầu nguyện

Câu hỏi cuối cùng của một bạn trẻ liên quan đến điều tốt và giá trị của sự thinh lặng. Theo bạn trẻ này, từ thăm sâu tâm hồn, mọi người đều cảm nhận lời mời gọi hướng đến điều tốt đẹp như là nguồn của chân lý. Bên cạnh đó, giá trị của sự thinh lặng như buổi cầu nguyện đang diễn ra thực sự cuốn hút các bạn trẻ. Câu hỏi được đặt ra cho Đức Thánh Cha là “Làm thế nào chúng con có thể thực sự gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong cuộc sống và tin chắc vào sự hiện diện của Người ngay cả giữa những khó khăn và bất ổn?”.

Đêm canh thức tại Tor Vergata (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha trả lời: “Ngay phần mở đầu của văn kiện công bố Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết rằng ‘trong tâm hồn mỗi người đều có niềm hy vọng như một khát vọng và chờ đợi điều tốt lành’. ‘Tâm hồn’ theo Kinh Thánh có nghĩa là ‘lương tâm’: vì mỗi người đều ước muốn điều tốt đẹp trong tâm hồn, nên từ nguồn mạch này nảy sinh niềm hy vọng đón nhận điều tốt đẹp. Nhưng điều ‘tốt lành’ là gì? Để trả lời câu hỏi này, cần một chứng nhân: một người làm điều tốt cho chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta cần một người tốt lành, lắng nghe với tình yêu khát khao đang trỗi dậy trong lương tâm chúng ta. Nếu không có những chứng nhân này, chúng ta đã không được sinh ra, cũng không thể lớn lên trong sự tốt lành: như những người bạn đích thực, họ nâng đỡ khát khao chung của chúng ta hướng đến điều tốt lành, giúp chúng ta thực hiện trong những lựa chọn hằng ngày”.

Đức Thánh Cha chỉ ra cho các bạn trẻ người bạn luôn đồng hành với lương tâm chúng ta là Chúa Giêsu. Do đó, trong mỗi bước đường cuộc sống, trong khi tìm kiếm điều tốt đẹp, hãy cầu xin Người ở lại với chúng ta. Vì nếu không có Chúa chúng ta không thể làm điều tốt lành mà chúng ta mong muốn.

Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã đến với chúng con. Con ước muốn được ở lại giữa những người bạn của Chúa, để khi ôm lấy Chúa, con có thể trở thành bạn đồng hành trên hành trình của tất cả những ai gặp gỡ con. Lạy Chúa, xin cho những ai gặp gỡ con cũng được gặp gỡ Chúa, ngay cả qua những giới hạn, ngay cả qua những yếu đuối của con".

Đức Thánh Cha chủ sự giờ canh thức cầu nguyện tại Tor Vergata (@Vatican Media)

Tiếp tục giờ canh thức cầu nguyện, sau khi lắng nghe đoạn Tin Mừng Thánh Luca thuật lại cuộc gặp gỡ của hai môn đệ với Chúa trên đường đi Emmau, các bạn trẻ cùng Đức Thánh Cha tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong thinh lặng cầu nguyện. Và giờ cầu nguyện kết thúc với Phép lành Thánh Thể.

Chầu Thánh Thể (@Vatican Media)

Sau buổi canh thức, các bạn trẻ đã ngủ qua đêm trong túi ngủ tại khu vực sự kiện để ngày hôm sau, Chúa Nhật ngày 3/8/2025, tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.