ĐTC Lêo XIV: Đối thoại giữa các tôn giáo là mẫu gương hòa hợp cho xã hội

Trong điện thư được Đức Hồng y Pietro Parolin ký, gửi đến Đức Hồng y Sebastião do Rosário Ferrão nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị tu sĩ Dòng Tên đầu tiên người Litva, Cha Andrius Rudamina, đặt chân đến Ấn Độ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng chứng tá của Cha Rudamina “khuyến khích nhiều người trong thời đại chúng ta đáp lại sứ mạng truyền giáo với sự kiên nhẫn và nhạy bén tương tự”.

Vatican News

Nhân dịp kỷ niệm 400 năm này, cộng đoàn Giáo hội tại Old Goa đã long trọng cử hành Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa, cùng lời chúc lành đặc biệt của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

9.000 km. Đó là quãng đường mà tu sĩ Dòng Tên 29 tuổi Andrius Rudamina đã đi từ quê hương Litva đến Goa, Ấn Độ, cùng với 11 anh em người Bồ Đào Nha. Đó là ngày 22/8/1625, và đó là lần đầu tiên một người con của Thánh Inhaxiô thành Loyola đặt chân lên tiểu lục địa Ấn Độ rộng lớn. Ngài chỉ ở lại đó vài tháng, đủ lâu để được công nhận vì sự quan tâm và tình liên đới với người nghèo và người bệnh.

Di sản đối thoại và hội nhập văn hóa

Trong điện thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chứng tá của Cha Rudamina, “người mà đức tin Công giáo kiên định vẫn còn hiển hiện ở Litva ngày nay” và “di sản đối thoại và hội nhập văn hóa vẫn phi thường”. Ngài nhấn mạnh rằng mặc dù cha của Cha Rudamina, một quý tộc đến từ một ngôi làng gần Vilnius, muốn cha trở thành một chính khách lỗi lạc, nhưng việc cha chọn hiến thân cho Chúa đã mang đến cho Giáo hội một chứng tá thể hiện “sự kiên nhẫn” và “sự nhạy bén” trong việc truyền bá lời Chúa Kitô. Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng “lòng quảng đại và lòng can đảm như vậy” sẽ khuyến khích “nhiều người trong thời đại chúng ta đáp lại sứ mạng truyền giáo với sự kiên nhẫn và nhạy bén tương tự”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi các Kitô hữu ở Goa, “đặc biệt là trong Năm Thánh tập trung vào hy vọng”, thúc đẩy “việc đối thoại vừa đại kết và liên tôn có thể phục vụ toàn thể xã hội như một mô hình về sự hòa hợp, hòa giải và hòa hợp huynh đệ”.