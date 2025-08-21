ĐTC Lêô XIV mời gọi ngày 22/8 ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình

Kết thúc buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư (20/8) tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ vào ngày thứ Sáu 22/8, khi Giáo hội kính nhớ Mẹ với tước hiệu Nữ Vương. Ngài cầu xin Chúa “lau khô nước mắt cho những người đang đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra”.

Vatican News

ĐTC Lêô XIV một lần nữa tha thiết kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, ngài nói: “Đức Maria là Mẹ của các tín hữu đang lữ hành trần thế, đồng thời được khẩn cầu như là Nữ Vương Hòa Bình, trong khi thế giới chúng ta vẫn tiếp tục bị thương tổn bởi chiến tranh ở Thánh Địa, tại Ucraina và nhiều vùng khác trên thế giới.”

Tha thứ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình

Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại nền tảng thiết yếu cho sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và giữa con người với nhau: “Không có tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình!”.

Khi chào các tín hữu Ba Lan hành hương tại Roma, cũng như những người đến từ Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, nơi lưu giữ bức ảnh Đức Mẹ Czestochowa, Đức Thánh Cha mời gọi họ “cầu nguyện xin ơn hòa bình – một nền hòa bình không vũ khí và làm tan biến vũ khí – cho toàn thế giới, đặc biệt cho Ucraina và Trung Đông”.

Lời cầu nguyện liên lỉ

Sáng thứ Ba ngày 19/8, Đức Thánh Cha đã đến Guadagnolo, thuộc giáo xứ Capranica Prenestina, trong giáo phận Palestrina, viếng thăm đan viện Mentorella, nơi gắn bó đặc biệt với Thánh Gioan Phaolô II. Cha Giám đốc cho biết, tại đây, Đức Thánh Cha đã vào nhà nguyện, quỳ dưới chân Đức Mẹ và thắp nến với một ý nguyện đặc biệt cầu xin hòa bình cho thế giới.

Tối cùng ngày, khi rời dinh hè Castel Gandolfo vào khoảng 21 giờ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với các ký giả chờ đợi bên ngoài cổng Villa Barberini rằng cần phải “cầu nguyện nhiều cho hòa bình”, để nuôi dưỡng hy vọng đang có.