Chủ đề sứ điệp của ĐTC Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026: “Bình an cho tất cả anh chị em”

Ngày 26/8/2025, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026: “Bình an cho tất cả anh chị em: Hướng tới một nền hòa bình ‘không vũ trang và giải giới’”.

Vatican News

Ngày Hòa bình Thế giới hàng năm được cử hành vào ngày 1/1, Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Thông cáo báo chí của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện lưu ý rằng chủ đề này “mời gọi nhân loại từ bỏ logic của bạo lực và chiến tranh, và hướng tới một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý”.

Vào chiều tối ngày 8/5/2025, khi xuất hiện tại ban công chính Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, và trong nhiều dịp khác kể từ đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình bằng một cụm từ đặc trưng - “không vũ trang và giải giới” - để mô tả loại hòa bình mà ngài hy vọng cho thế giới.

Thông cáo báo chí lưu ý: “Nền hòa bình này phải không vũ trang, tức là không dựa trên nỗi sợ hãi, đe dọa hay vũ khí. Và nó phải giải giới, có khả năng giải quyết xung đột, mở rộng trái tim và tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau, đồng cảm và hy vọng”.

“Chỉ kêu gọi hòa bình thôi là chưa đủ”, thông cáo nói thêm. “Chúng ta phải thể hiện hòa bình bằng một lối sống bác bỏ mọi hình thức bạo lực, dù là bạo lực trực diện hay bạo lực có hệ thống”.

Thông cáo báo chí của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh lời kêu gọi chung cho toàn thể nhân loại tìm kiếm hòa bình, bất kể tôn giáo hay vai trò của chúng ta trong xã hội.

Tuyên bố kết luận: “Lời chào của Chúa Kitô Phục sinh, ‘Bình an cho anh em’ (Ga 20,19), là lời mời gọi gửi đến tất cả mọi người - người có đức tin, người không tín ngưỡng, các nhà lãnh đạo chính trị và công dân - để xây dựng Vương quốc Thiên Chúa và cùng nhau xây dựng một tương lai nhân đạo và hòa bình”.