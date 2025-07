Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Chính thống và Công giáo Hoa Kỳ sống niềm hy vọng phục sinh

Sáng thứ Năm ngày 17/7, tại Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tín hữu tham dự cuộc hành hương đại kết Chính thống - Công giáo đến từ Hoa Kỳ. Ngài hy vọng cuộc hành hương này sẽ củng cố nơi các tín hữu niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa phục sinh.

Vatican News

Nói với các tín hữu được tháp tùng bởi Tổng Giám Mục Chính Thống giáo Hy Lạp, Elpidophoros, và Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Newark, Đức Thánh Cha nhận xét, cuộc hành hương được thực hiện trong năm nay rất ý nghĩa, vì đánh dấu 1700 năm Công đồng Nicea. Tín biểu Đức tin được các Nghị phụ công đồng thông qua – cùng với sự bổ sung tại Công đồng Constantinople năm 381 – vẫn là di sản chung của tất cả các Kitô hữu, và đối với nhiều người, Kinh Tin Kính là phần không thể thiếu trong các cử hành phụng vụ. Và thêm một sự trùng hợp quan phòng khác là cử hành Lễ Phục Sinh trong cùng một ngày.

Theo ngài, lời công bố “Chúa Kitô đã sống lại, Người đã sống lại thật!” truyền cảm hứng cho các Kitô hữu niềm hy vọng lớn lao, bởi vì biết rằng không có tiếng kêu than nào của các nạn nhân vô tội của bạo lực, không có tiếng khóc than nào của những người mẹ mất con mà lại bị phớt lờ.

Ngài nói: “Niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, nhưng chính vì chúng ta không ngừng kín múc từ suối nguồn ân sủng vô tận của Người, nên chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân và người mang hy vọng. Giáo hội Công giáo hiện đang cử hành Năm Thánh với khẩu hiệu ‘Những người hành hương hy vọng’. Tôi hy vọng cuộc hành hương này sẽ củng cố nơi tất cả anh chị em niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa phục sinh!”

Từ điểm này, Đức Thánh Cha nói thêm, cuộc hành hương của hai Giáo hội là một trong những hoa trái phong phú của phong trào đại kết, nhằm khôi phục sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, theo lời cầu nguyện của Chúa trong Bữa Tiệc Ly: “Xin cho tất cả nên một” (Ga 17, 21). Hơn nữa, sự hiệp nhất giữa những ai tin vào Chúa Kitô là một trong những dấu chỉ của ân sủng an ủi từ Thiên Chúa; Kinh Thánh hứa: “Tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về” (Is 66,13).

Tiếp tục đề cập đến Năm Thánh, Đức Thánh Cha nói: “Trong Tông sắc công bố Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý: ‘Năm Thánh cũng sẽ hướng chúng ta đến một cử hành nền tảng khác cho tất cả các Kitô hữu: năm 2033 sẽ đánh dấu hai ngàn năm biến cố cứu chuộc nhờ cuộc thương khó, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu” (Spes Non Confundit, 6). Về mặt thiêng liêng, tất cả chúng ta đều cần trở về Giêrusalem, Thành của Bình an, nơi Thánh Phêrô, Thánh Anrê và các Tông đồ khác, sau những ngày Chúa chịu khổ nạn và phục sinh, đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và từ đó, các ngài đã làm chứng về Chúa Kitô đến tận cùng trái đất”.

Đức Thánh Cha kết thúc, hy vọng việc trở về cội nguồn đức tin, giúp các tín hữu cảm nghiệm được ơn an ủi của Chúa, và giúp mọi người trở nên giống người Samari nhân hậu, biết đổ dầu an ủi và vui mừng cho nhân loại hôm nay.