Đức Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Ngày Năm Thánh Giới chức Chính quyền

Gặp gỡ các thành viên Quốc hội của 68 Quốc gia tham gia Ngày Năm Thánh Giới chức Chính quyền vào sáng thứ Bảy ngày 21/6/2025, Đức Thánh Cha nhắc lại nhiệm vụ "bảo vệ lợi ích của cộng đồng", thúc đẩy tự do tôn giáo hiệu quả và ứng phó với "thách thức lớn của trí tuệ nhân tạo". Ngài nhắc lại nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo là Thánh Thomas More, "vị tử đạo của tự do và quyền tối thượng của lương tâm".

Vatican News Chính trị là "hình thức cao cả nhất của đức ái" Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha trích dẫn lời Đức Piô XI khi định nghĩa rằng hoạt động chính trị là "hình thức cao cả nhất của đức ái". Ngài cũng nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô miêu tả chính trị, khi nó thực hiện sứ mạng "vì lợi ích của xã hội và lợi ích chung", thực sự là "một hành động của tình yêu Kitô giáo, một tình yêu không bao giờ là lý thuyết, nhưng luôn là dấu chỉ và chứng tá cụ thể về hành động của Thiên Chúa vì lợi ích của con người". Thăng tiến và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng Điểm suy tư thứ nhất của Đức Thánh Cha là nhiệm vụ của những người làm chính trị trong việc thúc đẩy và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ cần nỗ lực xóa bỏ sự chênh lệch quá lớn giữa thiểu số giàu có và đa số sống trong cảnh nghèo đói. Ngài nói: "Những người sống trong điều kiện khắc nghiệt thường kêu gào để được lắng nghe nhưng thường không có ai chịu lắng nghe. Sự mất cân bằng này tạo ra những tình huống bất công thường trực, dễ dẫn đến bạo lực và sớm hay muộn sẽ dẫn đến thảm kịch chiến tranh". Do đó, "một hành động chính trị tốt", bằng cách thúc đẩy phân phối công bằng các nguồn lực, "có thể mang lại hiệu quả cho sự hòa hợp và hòa bình ở cả cấp độ xã hội và quốc tế". Tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn Tiếp đến Đức Thánh Cha suy tư về tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, một vấn đề ngày càng quan trọng trong xã hội ngày nay. Ngài nhận định rằng chính trị có thể đóng vai trò tích cực bằng cách tạo điều kiện để tự do tôn giáo được thực sự thực thi và khuyến khích sự gặp gỡ tôn trọng, xây dựng giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Ngài khẳng định: "Đức tin vào Thiên Chúa, với những giá trị tích cực xuất phát từ Chúa, là nguồn gốc vô tận của lòng tốt và chân lý trong cuộc sống của cá nhân và cộng đồng". Vì thế, thay vì loại bỏ yếu tố siêu việt trong các quyết định chính trị, nên tìm điểm chung giữa mọi người, đặc biệt là thông qua luật tự nhiên – một quy luật phổ quát, không do con người tạo ra nhưng tồn tại trong bản chất tự nhiên của con người. Thách thức lớn của trí tuệ nhân tạo Cuối cùng, Đức Thánh Cha đưa ra nhận định về "thách thức lớn của trí tuệ nhân tạo" (AI). Ngài nhấn mạnh rằng nó chỉ thực sự mang lại lợi ích cho xã hội nếu không làm tổn hại đến phẩm giá, bản sắc và quyền tự do cơ bản của con người. Nó phải là công cụ phục vụ con người, chứ không phải làm suy giảm hay thay thế con người. Ngài kêu gọi cần có tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng để xây dựng những lối sống lành mạnh, công bằng và an toàn trong bối cảnh xã hội ngày càng chịu ảnh hưởng bởi công nghệ, đặc biệt vì lợi ích của thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: giá trị của cuộc sống con người cao hơn bất kỳ thuật toán nào, và các mối quan hệ xã hội cần những không gian nhân văn mà máy móc không thể thay thế. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu nhanh chóng, nhưng trí nhớ của nó là tĩnh và giới hạn, không thể so sánh với trí nhớ sáng tạo, năng động và phong phú của con người. Vì vậy, chính trị cần đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và giải quyết những lo lắng, kỳ vọng của người dân trước làn sóng văn hóa kỹ thuật số mới. Thánh Thomas More, người phục vụ hoàn hảo của Quốc gia nhờ sức mạnh đức tin Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp Năm Thánh 2000, đã giới thiệu Thánh Thomas More như một vị thánh bảo trợ và tấm gương cho những người làm chính trị. Thánh nhân là người trung thành với trách nhiệm công dân, người phục vụ hoàn hảo của Quốc gia nhờ sức mạnh đức tin, và coi chính trị không phải là nghề nghiệp, mà là sứ mạng nhằm xây dựng sự thật và điều thiện.