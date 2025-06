Đức Thánh Cha dâng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Chiều này Chúa Nhật ngày 22/6, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô với khoảng 20 ngàn tín hữu tại quảng trường trước Đền thờ Gioan Laterano. Sau đó, ngài đã kiệu Thánh Thể từ Đền thờ Gioan Laterano đến Đền thờ Đức Bà Cả với sự tham dự của rất đông các tín hữu tạo thành một đoàn rước sốt sắng và long trọng.

Bài giảng Thánh Lễ

Anh chị em thân mến, thật hạnh phúc khi ở với Chúa Giêsu!

Đoạn Tin Mừng vừa công bố minh chứng điều này khi kể rằng đám đông dân chúng đã ở lại với Người hàng giờ, lắng nghe lời giảng về Nước Thiên Chúa và được chữa lành (x. Lc 9,11). Lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho những người đau khổ biểu lộ tình yêu gần gũi của Thiên Chúa, Đấng đến thế gian để cứu độ chúng ta. Khi Thiên Chúa ngự trị, con người được giải thoát khỏi mọi sự dữ. Thế nhưng, ngay cả với những ai đón nhận Tin Mừng từ Chúa Giêsu, giờ thử thách vẫn đến. Trong nơi hoang vắng ấy, khi đám đông say sưa nghe Thầy giảng, chiều đến và họ chẳng có gì để ăn (x. c. 12). Cơn đói của dân chúng và hoàng hôn là dấu chỉ của giới hạn phủ bóng lên thế giới, lên mọi thụ tạo: ngày tàn cũng như đời người sẽ kết thúc. Chính trong giờ khắc ấy, giữa lúc thiếu thốn và bóng tối bao trùm, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta.

Lòng thương xót bất ngờ của Thiên Chúa

Khi mặt trời lặn và cơn đói dâng lên, trong lúc các môn đệ xin giải tán đám đông, Chúa Kitô lại khiến chúng ta kinh ngạc bằng lòng thương xót vô biên. Người chạnh lòng trước dân chúng đói khát và mời gọi các môn đệ chăm lo cho họ: cơn đói không phải là nhu cầu tách biệt khỏi sứ điệp Nước Trời hay chứng tá cứu độ. Trái lại, nó liên hệ mật thiết đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Năm chiếc bánh và hai con cá xem ra chẳng đủ để nuôi cả đám đông: tính toán của các môn đệ tưởng chừng hợp lý nhưng lại cho thấy đức tin non yếu của họ. Bởi lẽ, với Chúa Giêsu, mọi sự đều có thể đem lại sức mạnh và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta.

Trước tiếng kêu đói, Người đáp lại bằng dấu chỉ của sự sẻ chia: ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho mọi người (x. c. 16). Cử chỉ của Chúa không khởi đầu một nghi thức huyền bí, mà đơn giản là lời tạ ơn Chúa Cha, lời cầu nguyện hiếu thảo của Đức Kitô và sự hiệp thông huynh đệ được Thánh Thần nâng đỡ. Để hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu chia sẻ những gì đang có: chính nhờ thế mà mọi người được no nê, thậm chí dư dật. Sau khi ăn uống thỏa thuê, họ còn thu lại được mười hai thúng đầy (x. c. 17).

Bài học cho thế giới hôm nay

Đây là lối hành xử cứu độ của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo. Ngày nay, thay cho đám đông trong Tin Mừng là cả những dân tộc bị dẫm đạp bởi lòng tham của kẻ khác hơn là bởi cơn đói của chính mình. Trước cảnh nghèo khổ của nhiều người, sự tích trữ của thiểu số là dấu chỉ của sự kiêu ngạo thờ ơ, gây ra đau khổ và bất công. Thay vì sẻ chia, sự giàu có lại phung phí hoa màu đất đai và mồ hôi con người. Đặc biệt trong Năm Thánh này, gương của Chúa vẫn là tiêu chuẩn hành động và phục vụ khẩn thiết: chia sẻ tấm bánh để nhân lên niềm hy vọng, loan báo Nước Thiên Chúa đang đến.

Bí tích cứu độ

Khi cứu đám đông khỏi cơn đói, Chúa Giêsu báo trước rằng Người sẽ cứu nhân loại khỏi sự chết. Đây là mầu nhiệm đức tin mà chúng ta cử hành trong Bí tích Thánh Thể. Nếu cơn đói là dấu chỉ của sự thiếu thốn sự sống nơi con người, thì việc bẻ bánh là dấu chỉ của ơn cứu độ Thiên Chúa ban tặng.

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô chính là lời đáp của Thiên Chúa trước cơn đói nhân loại, vì Mình Người là Bánh ban sự sống đời đời: “Hãy cầm lấy mà ăn!” Lời mời gọi của Chúa Giêsu ôm trọn kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta: để sống, chúng ta cần được nuôi dưỡng, từ thực vật và động vật. Nhưng dù ăn bao nhiêu thứ chết, rồi đến lượt chúng ta cũng sẽ chết. Ngược lại, khi được nuôi dưỡng bằng Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống và thật sự, chúng ta sẽ sống nhờ Người. Đấng Phục Sinh đã hiến trọn vẹn bản thân, trao ban chính mình để chúng ta khám phá rằng mình được tạo dựng để kết hiệp với Thiên Chúa. Bản chất đói khát của con người là dấu chỉ của sự thiếu thốn mà chỉ có thể được lấp đầy bởi ân sủng Thánh Thể. Như Thánh Augustinô viết: “Chúa Kitô thật là panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest (Bài giảng 130, 2) – Bánh nuôi dưỡng mà không vơi cạn; Bánh có thể ăn nhưng không thể hao hụt”. Thánh Thể là sự hiện diện thực sự, đích thực và trọn vẹn của Đấng Cứu Độ (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1413), Đấng biến đổi bánh thành chính Mình Người để biến đổi chúng ta nên một với Người. Sống động và đầy sức sống, Mình Thánh Chúa làm cho chúng ta – tức là Giáo Hội – trở nên Thân Thể của Đức Kitô.

Hiệp nhất trong Thánh Thể

Theo lời của Thánh Phaolô (x. 1Cr 10,17), Công Đồng Vatican II dạy rằng: “Nhờ Bí tích của Bánh Thánh Thể, sự hiệp nhất của các tín hữu – vốn làm thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô – được biểu lộ và thực hiện. Mọi người được mời gọi đến sự hiệp nhất này với Đức Kitô, Ánh Sáng trần gian: nhờ Người mà chúng ta hiện hữu, nhờ Người mà chúng ta được sống, và hướng về Người mà chúng ta tiến bước” (Hiến chế Lumen Gentium, 3). Cuộc rước kiệu sắp diễn ra là dấu chỉ của hành trình ấy. Cùng nhau, mục tử và đoàn chiên, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Bí tích Cực Thánh, tôn thờ Người và mang Người đến khắp nẻo đường. Làm như thế, chúng ta đưa Mình Thánh Chúa vào tầm mắt, vào lương tâm và trái tim mọi người; vào trái tim các tín hữu để củng cố đức tin; vào trái tim người chưa tin để họ chất vấn về cơn đói tâm linh và Bánh có thể làm thỏa cơn đói.

Lời mời gọi trở nên chứng nhân

Được tái tạo sức mạnh nhờ lương thực Thiên Chúa ban, chúng ta hãy mang Chúa Giêsu đến trái tim mọi người, vì Người muốn quy tụ tất cả vào công trình cứu độ, mời gọi mỗi người dự tiệc Nước Trời. Phúc thay những ai đáp lại lời mời gọi ấy và trở thành chứng nhân tình yêu của Người!