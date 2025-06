ĐTC Lêô XIV cám ơn các phong trào và hiệp hội đã đưa nhiều người đến gần Chúa hơn

Trong cuộc tiếp kiến dành cho các lãnh đạo của các hiệp hội giáo dân, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới vào sáng thứ Sáu ngày 6/6/2025, Đức Thánh Cha cám ơn các phong trào và cộng đoàn, vì nhờ họ nhiều người đã đến gần Chúa Kitô hơn, đã tìm lại được hy vọng trong cuộc sống, đã khám phá ra tình mẫu tử của Giáo hội và muốn được giúp đỡ để phát triển đức tin và mang đức tin đến cho người khác, thông qua công cuộc truyền giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Không có Kitô hữu đơn độc

Trong bài diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha Chia sẻ về "Món quà của đời sống hiệp hội và các đặc sủng". Ngài lưu ý rằng, trước hết, các phong trào nảy sinh từ ý muốn quy tụ, liên kết lại với nhau. Do đó, đặc điểm cốt yếu của các phong trào là "không có Kitô hữu đơn độc! Chúng ta là một phần của dân tộc, của một thân thể mà Chúa đã thiết lập". Công đồng Vatican II đã khuyến khích các tín hữu hoạt động tông đồ cùng với nhau để đạt được nhiều kết quả hơn so với việc mỗi cá nhân làm việc riêng lẻ (Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, 18).

Ân sủng nhận được qua bí tích và đặc sủng đều thiết yếu trong đời sống Giáo hội

Cũng có những nhóm phát xuất từ một đặc sủng, là ân sủng, món quà của Chúa Thánh Thần, được Người ban phát cách tự do để ân sủng lãnh nhận qua bí tích có thể sinh hoa trái trong đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng "qua các bí tích, ân sủng luôn được trao ban, và các đặc sủng được khơi dậy để ân sủng này được đón nhận và sinh hoa trái". Do đó, "các ân sủng theo phẩm trật và các ân sủng theo đặc sủng "đều thiết yếu cho sự hình thành về mặt thiêng liêng của Giáo hội do Chúa Giêsu sáng lập" (Thánh Gioan Phaolô II, Sứ điệp gửi Đại hội Thế giới các Phong trào Giáo hội, ngày 27 tháng 5 năm 1998).

Cộng tác với Đức Thánh Cha trong sự hiệp nhất và truyền giáo

Tiếp đến, suy tư về "sự hiệp nhất và sứ vụ, trong sự hiệp thông với Đức Giáo hoàng", hai nền tảng của đời sống Giáo hội và là hai ưu tiên trong thừa tác vụ Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi hiệp hội và phong trào giáo hội "hãy cộng tác trung thành và quảng đại với Đức Giáo hoàng, đặc biệt trong hai lĩnh vực này".

Trước hết, Đức Thánh Cha nói rằng sự hiệp thông mà Chúa Thánh Thần tạo ra trong Giáo hội là sự hiệp nhất có nền tảng nơi Chúa Kitô: Người lôi cuốn chúng ta đến với Người và do đó hiệp nhất chúng ta với nhau. Sự hiệp thông này được các nhóm và cộng đoàn thể hiện trong sự hiệp thông với các Mục tử, với các tổ chức của Giáo hội, trở nên gần gũi với những người mình gặp gỡ, để các đặc sủng luôn phục vụ cho sự hiệp nhất của Giáo hội và chính chúng là "men của sự hiệp nhất, hiệp thông, huynh đệ".

Nói về sứ vụ, việc truyền giáo, xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa: từ sự sống mới chúng ta nhận được, chúng ta ước muốn giới thiệu Chúa đến với người khác, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào và cộng đoàn luôn giữ động lực truyền giáo, đồng thời chú ý đến thực tế ngày nay với những thách thức mới. "Hãy sử dụng tài năng của mình để phục vụ cho sứ vụ cả ở những nơi truyền giáo lần đầu tiên lẫn trong các giáo xứ và các cơ cấu giáo hội địa phương, để tiếp cận nhiều người ở xa và đôi khi không nhận ra rằng họ đang chờ đợi Lời sự sống".