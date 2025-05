Đức tân Giáo hoàng Lêô cam kết sẽ tăng cường đối thoại với người Do Thái

Trong số những thông điệp đầu tiên sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ cam kết tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với cộng đồng Do Thái. Thông điệp của ngài, được ký ngày 8/5/2025, ngày ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng, đã được đăng trên tài khoản X của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ vào ngày 13/5/2025.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong thông điệp gửi tới Rabbi Noam Marans, giám đốc các vấn đề liên tôn tại Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Lêô viết: "Tin tưởng vào sự trợ giúp của Đấng Toàn năng, tôi cam kết sẽ tiếp tục và tăng cường sự đối thoại và hợp tác của Giáo hội với người Do Thái theo tinh thần của tuyên bố Nostra Aetate của Công đồng Vatican II".

Tuyên bố "Nostra Aetate" được công bố cách đây 60 năm, khẳng định mối quan hệ gia đình về mặt thiêng liêng của Giáo hội Công giáo với người Do Thái và lên án mọi hình thức bài Do Thái.

Sau khi đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng" với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật ngày 11/5/2025, dù không đề cập đến cuộc chiến Hamas-Israel, Đức Thánh Cha đã kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Dải Gaza. Ngài cũng kêu gọi "Hãy cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bị ảnh hưởng và trả tự do cho tất cả các con tin".

Theo một tuyên bố được đăng vào ngày 13/5/2025 trên trang Facebook của cộng đồng Do Thái tại Roma, Đức Thánh Cha Lêô cũng đã gửi một thông điệp riêng tới Rabbi Riccardo Di Segni, Rabbi trưởng của Do Thái ở Roma. Tuyên bố cho biết, trong khi thông báo về việc ngài được bầu chọn làm tân Giáo hoàng, "Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cam kết tiếp tục và tăng cường đối thoại và sự cộng tác của Giáo hội với người Do Thái theo tinh thần của tuyên bố Nostra Aetate của Công đồng Vatican II".

Tuyên bố của cộng đồng Do Thái ở Roma nói thêm: "Rabbi trưởng của Roma, người sẽ tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng [ngày 18 tháng 5], đã hoan nghênh với sự hài lòng và biết ơn những lời mà Giáo hoàng mới gửi đến ông".