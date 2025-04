ROGITO - Bản tóm tắt tiểu sử của Đức Thánh Cha Phanxicô được đặt trong linh cữu

Trong nghi thức đóng nắp linh cữu của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tối thứ Sáu ngày 25/4/2025, Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Giáo hoàng đã đọc bản tóm tắt tiểu sử của Đức Thánh Cha. Sau đó bản tiểu sử đã được đặt trong một ống nhỏ và được niêm phong và đặt trong quan tài của ngài.

Bản tóm tắt tiểu sử viết như sau:

Cùng với chúng ta, một người hành hương của hy vọng, người dẫn đường và bạn đồng hành trên hành trình hướng đến mục tiêu lớn lao mà chúng ta được kêu gọi, đó là Thiên đàng, vào ngày 21 tháng 4 của Năm Thánh 2025, lúc 7:35 sáng, trong khi ánh sáng của Lễ Phục sinh chiếu sáng ngày thứ hai của Tuần Bát Nhật, Thứ Hai Thiên thần, Mục tử yêu dấu của Giáo hội, Đức Phanxicô, đã từ giã thế giới này đến với Chúa Cha. Toàn thể cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là người nghèo, đã ngợi khen Thiên Chúa vì món quà phục vụ của ngài được thực hiện với lòng dũng cảm và lòng trung thành với Phúc Âm và với Hiền thê huyền nhiệm của Chúa Kitô.

Đức Phanxicô là Giáo hoàng thứ 266. Ký ức về ngài vẫn còn trong lòng Giáo hội và của toàn thể nhân loại.

Jorge Mario Bergoglio, được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, sinh tại Buenos Aires vào ngày 17 tháng 12 năm 1936, trong gia đình di cư gốc miền Piemonte của Ý: cha ngài là ông Mario, một kế toán làm việc trong công ty đường sắt, trong khi mẹ của ngài, bà Regina Sivori, chăm sóc nhà cửa và giáo dục năm người con của mình.

Sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ thuật viên hóa học, ngài đã chọn con đường trở thành linh mục; ban đầu ngài gia nhập chủng viện giáo phận và vào ngày 11 tháng 3 năm 1958, ngài chuyển sang tập viện của Dòng Tên. Ngài học khoa học nhân văn ở Chile và trở về Argentina vào năm 1963, tốt nghiệp chuyên ngành triết học tại Colegio San Giuseppe ở San Miguel. Ngài là giáo sư văn học và tâm lý học tại các Học viện Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Santa Fé và Đấng Cứu Thế ở Buenos Aires.

Ngài được Đức Tổng Giám mục Ramón José Castellano truyền chức linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, và vào ngày 22 tháng 4 năm 1973, ngài tuyên khấn trọn đời trong Dòng Tên. Sau khi làm giám đốc tập viện tại Villa Barilari ở San Miguel, giáo sư khoa thần học, cố vấn của tỉnh Dòng Tên và viện trưởng học viện, vào ngày 31 tháng 7 năm 1973, ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Argentina. Sau năm 1986, ngài đã ở Đức một số năm để hoàn thành luận án tiến sĩ và khi ngài trở về Argentina, Đức Hồng y Antonio Quarracino muốn ngài trở thành cộng sự thân cận của Đức Hồng y.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 1992, Đức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm giám mục hiệu tòa Auca và giám mục phụ tá Buenos Aires. Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục của mình là Miserando atque eligendo (Thương xót và tuyển chọn) và đã chèn IHS - 3 chữ viết tắt tên Chúa Giêsu -, biểu tượng của Dòng Tên, vào huy hiệu của ngài. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1997, ngài được thăng làm Tổng Giám mục phó Buenos Aires và sau khi Đức Hồng y Quarracino qua đời, ngài kế nhiệm vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, làm Tổng giám mục, Giáo chủ của Argentina, Đấng bản quyền của các tín hữu theo nghi lễ Đông phương thường trú tại đất nước này và là Đại Chưởng ấn của Đại học Công giáo.

Đức Gioan Phaolô II đã phong ngài làm Hồng y trong Công nghị ngày 21 tháng 2 năm 2001, với nhà thờ hiệu tòa San Roberto Bellarmino. Tháng 10 năm sau, ngài là Tổng tường trình viên chung bổ sung tại Thượng hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ mười.

Ngài là một mục tử giản dị và được yêu mến trong Tổng giáo phận của mình; ngài đi lại khắp nơi, thậm chí bằng tàu điện ngầm và xe buýt. Ngài sống trong một căn hộ và tự nấu ăn tối, vì ngài cảm thấy mình như một người giữa mọi người.

Ngài được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 bởi các Hồng y họp tại Mật nghị sau khi Đức Biển Đức XVI từ nhiệm, và lấy tên là Phanxicô, vì theo gương vị thánh của Assisi, ngài muốn đặt vào lòng mình trên hết là những người nghèo nhất trên thế giới. Từ ban công Đền thờ, khi ban phép lành [sau khi được bầu làm Giáo hoàng], ngài tự giới thiệu bằng những lời sau: "Anh chị em, chào buổi tối! Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu hành trình này: Giám mục và mọi người. Hành trình này của Giáo hội Roma, là Giáo hội chủ trì trong đức ái tất cả các Giáo hội. Một hành trình của tình anh em, của tình yêu, của sự tin tưởng giữa chúng ta". Và, sau khi cúi đầu, ngài nói: "Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa để Chúa chúc lành cho tôi: lời cầu nguyện của mọi người, chúc lành cho Giám mục của họ". Vào ngày 19 tháng 3, Lễ trọng kính Thánh Giuse, ngài chính thức bắt đầu sứ vụ Phêrô của mình.

Luôn quan tâm đến những người thấp kém nhất và những người bị xã hội từ chối, Đức Phanxicô, ngay sau khi được bầu, đã chọn sống tại Domus Sanctae Marthae (Nhà Thánh Marta), vì ngài không thể sống mà không tiếp xúc với mọi người, và từ Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên, ngài muốn cử hành Thánh lễ Tiệc Ly bên ngoài Vatican, mỗi lần, đi đến các nhà tù, trung tâm tiếp nhận người khuyết tật hoặc người nghiện ma túy. Ngài khuyến khích các linh mục luôn sẵn sàng ban bí tích thương xót, có lòng can đảm rời khỏi phòng thánh để đi tìm những con chiên lạc và giữ cho cửa nhà thờ mở để chào đón những ai mong muốn gặp gỡ Khuôn mặt của Thiên Chúa Cha.

Ngài đã thực hiện sứ vụ Phêrô với lòng tận tụy không biết mệt mỏi để ủng hộ đối thoại với người Hồi giáo và với đại diện của các tôn giáo khác, đôi khi triệu tập họ trong các buổi cầu nguyện và ký Tuyên bố chung ủng hộ sự hòa hợp giữa các thành viên của các tín ngưỡng khác nhau, chẳng hạn như Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại được ký với nhà lãnh đạo Hồi giáo Sunni al-Tayyeb vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi. Tình yêu của ngài dành cho những người thấp kém nhất, người già và trẻ nhỏ đã thúc đẩy ngài thiết lập Ngày Thế giới của Người nghèo, Ngày Thế giới Ông bà và Ngày Thế giới Trẻ em. Ngài cũng thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa.

Hơn bất kỳ vị tiền nhiệm nào, ngài đã mở rộng Hội đồng Hồng y, triệu tập mười Công nghị trong đó ngài đã bổ nhiệm 163 hồng y, trong đó có 133 vị là Hồng y cử tri và 30 vị không còn quyền bỏ phiếu, đến từ 73 quốc gia, trong đó có 23 quốc gia trước đây chưa từng có Hồng y. Ngài đã triệu tập 5 Thượng Hội đồng Giám mục, 3 Thượng Hội đồng thường kỳ, về gia đình, người trẻ và tính hiệp hành, một Thượng Hội đồng đặc biệt nữa về gia đình và một Thượng Hội đồng đặc biệt dành cho Khu vực Toàn miền Amazon.

Ngài đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ những người vô tội. Khi đại dịch Covid-19 lan rộng, vào tối ngày 27 tháng 3 năm 2020, ngài muốn cầu nguyện một mình tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi hàng cột biểu trưng cho vòng tay ôm lấy Roma và thế giới, cầu nguyện cho nhân loại đang sợ hãi và đau khổ vì căn bệnh chưa rõ nguyên nhân. Những năm cuối triều đại giáo hoàng của ngài được đánh dấu bằng nhiều lời kêu gọi hòa bình, phản đối Chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Ucraina, cũng như ở Palestine, Israel, Libăng và Myanmar.

Sau khi nhập viện vào ngày 4 tháng 7 năm 2021, và nằm viện mười ngày để phẫu thuật, tại Bệnh viện đa khoa Agostino Gemelli, Đức Phanxicô đã trở lại cùng bệnh viện này vào ngày 14 tháng 2 năm 2025 và nằm viện 38 ngày do bị viêm phổi ở cả hai bên. Khi trở về Vatican, ngài đã dành những tuần cuối đời tại Nhà Thánh Marta, tận tụy với sứ vụ Phêrô cho đến cuối đời và với cùng một niềm hăng say, mặc dù ngài vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2025, ngài đã xuất hiện lần cuối từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành trọng thể Urbi et Orbi.

Giáo huấn về đạo lý của Đức Giáo hoàng Phanxicô rất phong phú. Chứng tá của một phong cách điều độ và khiêm nhường, được xây dựng trên sự cởi mở với công việc truyền giáo, lòng can đảm tông đồ và lòng thương xót, cẩn thận tránh nguy cơ tự tham chiếu và tính thế tục về mặt tâm linh trong Giáo hội, Đức Giáo hoàng đã đề xuất chương trình tông đồ của mình trong tông huấn Evangelii gaudium (24 tháng 11 năm 2013). Trong số các văn kiện chính có 4 Thông điệp: Lumen fidei (29 tháng 6 năm 2013) đề cập đến chủ đề đức tin vào Thiên Chúa, Laudato si’ (24 tháng 5 năm 2015) đề cập đến vấn đề sinh thái và trách nhiệm của loài người trong cuộc khủng hoảng khí hậu, Fratelli tutti (3 tháng 10 năm 2020) về tình huynh đệ nhân loại và tình bạn xã hội, Dilexit nos (24 tháng 10 năm 2024) về lòng sùng kính Trái tim cực thánh của Chúa Giêsu. Ngài đã ban hành 7 Tông huấn, 39 Tông hiến, nhiều Tông thư trong đó phần lớn dưới dạng Motu Proprio (Tự sắc), 2 Sắc lệnh Công bố Năm Thánh, ngoài các Bài giáo lý được đề xuất trong các Buổi tiếp kiến ​​chung và các bài phát biểu được công bố ở nhiều nơi trên thế giới.

Sau khi thành lập các Bộ Truyền thông và Kinh tế, và các Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, ngài đã cải tổ Giáo triều Roma bằng cách ban hành Tông hiến Praedicate Evangelium (ngày 19 tháng 3 năm 2022). Ngài đã sửa đổi quy trình giáo luật đối với các nguyên nhân tuyên bố hôn nhân vô hiệu trong Bộ Giáo luật của Giáo hội Đông phương và trong Bộ Giáo luật của Giáo hội nghi lễ Latinh (M.P. Mitis et misericors Iesus và Mitis Iudex Dominus Iesus) và thực hiện luật pháp nghiêm khắc hơn đối với các tội của giáo sĩ đối với trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương (M.P. Vos estis lux mundi).

Đức Phanxicô đã để lại cho mọi người một chứng tá tuyệt vời về lòng nhân đạo, về cuộc sống thánh thiện và về tình phụ tử phổ quát.