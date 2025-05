Cái nhìn tổng quát về các Hồng y cử tri tham dự Mật nghị bầu Giáo hoàng thứ 267

Từ ngày 7/5/2025, 53 Hồng y người châu Âu, 37 Hồng y châu Mỹ, 23 Hồng y người châu Á, 18 Hồng y người châu Phi và 4 Hồng y người châu Đại Dương được triệu tập đến Mật nghị. Vị trẻ nhất là ĐHY Mikola Bychok, 45 tuổi, người Úc, gốc Ucraina; vị lớn tuổi nhất là ĐHY Carlos Osoro Sierra, 79 tuổi, người Tây Ban Nha. 15 quốc gia lần đầu có cử tri bầu Giáo hoàng, bao gồm Haiti, Cape Verde, Papua New Guinea, Thụy Điển, Luxembourg và Nam Sudan.

Vatican News

Hiện tại Hồng y đoàn có 252 Hồng y, trong đó có 135 Hồng y cử tri, những vị dưới 80 tuổi, và 117 Hồng y từ 80 tuổi trở lên và không còn quyền bầu Giáo hoàng.

Trong những ngày này, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, các Hồng y được Đức Hồng y Niên trưởng Giovanni Battista Re triệu tập về Roma để tham dự các Phiên họp chung để thảo luận về các vấn đề liên quan đến nghi lễ an táng cố Giáo hoàng, cũng như việc bầu Giáo hoàng mới, các vấn đề liên quan đến Giáo hội và thế giới.

Hồng y đoàn đã quyết định chọn ngày 7/5/2025 là ngày bắt đầu Mật nghị bầu Giáo hoàng.

Tính phổ quát của Hồng y đoàn

135 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi sẽ tham dự Mật nghị đến từ 71 quốc gia: 53 vị đến từ 18 nước châu Âu, 37 vị đến từ 15 quốc gia Châu Mỹ (16 từ Bắc Mỹ, 4 từ Trung Mỹ, 17 từ Nam Mỹ), 23 vị đến từ 17 quốc gia ở châu Á, 18 vị đến từ 17 quốc gia châu Phi và 4 vị đến từ 4 quốc gia ở Châu Đại Dương.

Các Hồng y đại diện cho Giáo hội ở khắp nơi. Tính phổ quát này của Giáo hội được gia tăng qua các Công nghị Hồng y dưới thời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Ngài đã định hình lại đáng kể Hồng y đoàn, tạo nên một tổ chức ít tập trung vào châu Âu hơn và mang tính quốc tế hơn. Điều này phản ánh cả khuynh hướng cá nhân của ngài là chuyển trọng tâm của Công giáo sang vùng Nam bán cầu, tập trung vào "các vùng ngoại vi", và xu hướng rộng hơn là Giáo hội trong tương lai có thể sẽ có một bộ mặt ít tập trung vào châu Âu hơn.

Đức cố Giáo hoàng muốn các Hồng y là những vị đại diện của Giáo hội ở mọi nơi, chứ không chỉ của những giáo phận hay quốc gia quan trọng. Trong 10 Công nghị Hồng y, ngài đã chọn các vị đến từ 70 quốc gia, trong đó có 23 nước trước đó chưa có Hồng y nào. Đó là các nước: Haiti, Cộng hòa Dominica, Myanmar, Panama (dù rằng Đức Hồng y Lacunza Maestrojuan sinh tại Tây Ban Nha), Capo Verde, Tonga, Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Papua New Guinea, Malaysia, Lesotho, Mali, Thụy Điển, Lào, El Salvador, Luxembourg Rwanda, Brunei, Đông Timor, Singapore, Paraguay, Nam Suđan và Serbia.

Trong Mật nghị bắt đầu từ ngày 7/5/2025, có 15 quốc gia lần đầu tiên có Hồng y cử tri, bao gồm Haiti, Cape Verde, Papua New Guinea, Thụy Điển, Luxembourg và Nam Sudan.

135 Hồng y cử tri được thăng Hồng y dưới ba triều Giáo hoàng: 5 vị do Đức Gioan Phaolô II, 22 vị do Đức Biển Đức VI và 108 vị do Đức Phanxicô.

Độ tuổi của các Hồng y cử tri

Hồng y cử tri trẻ nhất là Đức Hồng y Mykola Byčok, 45 tuổi, người Úc gốc Ucraina, Giám mục giáo phận hai Thánh Phêrô và Phaolô ở Melbourne của các tín hữu Ucraina; trong khi Hồng y cử tri lớn tuổi nhất là Đức Hồng y Carlos Osoro Sierra người Tây Ban Nha, 79 tuổi, nguyên Tổng Giám mục của Madrid.

Ngoài Hồng y cử tri trẻ nhất 45 tuổi, có 5 Hồng y cử tri khác sinh vào những năm 70, trong độ tuổi 51 đến 54.

Có 50 Hồng y cử tri sinh vào những năm 40, 47 vị sinh vào những năm 50 và 31 vị sinh vào những năm 60. Nhóm tuổi có đông Hồng y cử tri nhất là nhóm sinh năm 1947, với 13 vị đã 78 tuổi hoặc ần tròn 78 tuổi.

Các Hồng y là tu sĩ

Trong số 135 Hồng y cử tri, có 33 Hồng y thuộc 18 dòng tu; đông nhất là dòng Salêdiêng, với 5 vị, tiếp đến là Dòng Phanxicô và Dòng Tên, mỗi dòng 4 vị, và Dòng Phanxicô Viện tu có 3 vị. Các dòng như Dòng Đaminh,Thánh Vinh Sơn Phaolô, Chúa Cứu Thế, Ngôi Lời, mỗi dòng có 2 vị. Các dòng còn lại Dòng Augustinô, Capuchinô, Cát Minh nhặt phép, Xitô, Thánh Clarét, Tu hội đời Pio X, Dòng Truyền giáo Đức Mẹ An ủi, Dòng truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Scalabrini và Dòng Chúa Thánh Thần, mỗi dòng có 1 Hồng y cử tri.

Hai Hồng y cử tri vắng mặt

Trong số 135 Hồng y cử tri có quyền bỏ phiếu bầu chọn Giáo hoàng mới, có 2 vị đã xác nhận không thể tham dự Mật nghị vì lý do sức khỏe. Do đó sẽ chỉ có 133 Hồng y cử tri tham dự Mật nghị bầu Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội.

Bộ Giáo luật quy định những gì?

Điều 349 của Bộ Giáo luật quy định rằng các Hồng y “tạo thành một đoàn đặc biệt có nhiệm vụ chuẩn bị cho việc bầu Giáo hoàng” và nói thêm rằng các Hồng y “hỗ trợ” Giáo hoàng “bằng cách hành động theo tinh thần tập thể khi họ được triệu tập để giải quyết những vấn đề quan trọng hơn, và với tư cách cá nhân, nghĩa là trong các chức vụ mà họ có trách nhiệm, hỗ trợ ngài trong việc chăm sóc, đặc biệt là trong việc chăm sóc hàng ngày Giáo hội hoàn vũ”. Do đó, Tông hiến Universi Dominici Gregis đã thiết lập rằng các Hồng y bầu Người kế vị Thánh Phêrô là những người chưa đến 80 tuổi trước ngày Đức Giáo hoàng qua đời "hoặc ngày Tòa Thánh trống tòa"; vì lý do này, người ta phân biệt giữa các Hồng y cử tri và những vị không phải là Hồng y cử tri.