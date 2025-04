Bắt đầu 9 ngày tang của Giáo hội Công giáo hoàn vũ

Vào lúc 20 giờ 00 thứ Hai, Đức Hồng Y Farrell, Hồng y nhiếp chính của Giáo hội Công giáo Roma, chủ sự nghi thức xác nhận sự qua đời của Đức Thánh Cha và tẩn liệm tại nhà nguyện của nhà thánh Marta. Các linh mục, phó tế và giáo dân được mời tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha lúc 19 giờ tại Đền thờ Gioan Latêranô.

Vatican News

Chuông Đền thờ Thánh Phêrô đã đổ, cờ của Vatican đã được treo rủ báo hiệu vị lãnh đạo tinh thần của hơn một tỷ người Công giáo đã qua đời vào thứ Hai Phục sinh, ngày 21/4, lúc 7 giờ 35’ sáng ở tuổi 88. Theo truyền thống Giáo hội, cái chết của ngài được thông báo bởi Hồng y Nhiếp chính Kevin Farrell. Đồng thời, ngoại giao đoàn và các nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn thông báo.

Chín ngày để tang bắt đầu

Chín ngày để tang đã bắt đầu đối với Giáo hội hoàn vũ. Các Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành mỗi ngày tại các Đền thờ và nhà thờ ở Roma cũng như khắp các nhà thờ trên thế giới. Đức Hồng Y Baldo Reina, Giảm quản Roma, chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vào tối thứ Hai, tại Đền thờ Gioan Latêrano, nhà thờ chính tòa của Giám mục Roma, trước sự hiện diện của các linh mục, phó tế và giáo dân.

Tại Vatican, Hồng y nhiếp chính của Giáo hội Công giáo Roma, chủ sự nghi thức xác nhận sự qua đời và tẩn liệm tại nhà nguyện của nhà thánh Marta, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng y đoàn, người thân của Đức Thánh Cha, Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh của Quốc gia Thành Vatican.

Theo những sửa đổi được Đức Thánh Cha thực hiện vào tháng 11/2024 đối với Ordo Exsequiarum Romani Pontificis - Nghi thức tang lễ cho Đức Giáo hoàng, ba quan tài truyền thống làm bằng gỗ bách, chì và sồi sẽ được thay thế bằng một chiếc quan tài duy nhất làm bằng gỗ và kẽm. Một trong số những điểm mới khác là thi hài của Đức Thánh Cha sẽ được đặt trong quan tài mở để các tín hữu kính viếng.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni cũng cho biết việc di chuyển thi hài của Đức Thánh Cha đến Đền thờ Thánh Phêrô để tất cả các tín hữu kính viếng có thể sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư, ngày 23/4/2025.

Thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào khoảng ngày thứ tư đến ngày thứ sáu, như được quy định trong Tông hiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Universi Dominici Gregis – Mục tử toàn thể Đoàn chiên Chúa. Ngày chính xác sẽ được quyết định bởi Hội đồng Hồng y. Thánh lễ an táng trọng thể sẽ do Đức Hồng Y niên trưởng chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau Thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa đến Đền thờ Đức Bà Cả, nơi an nghỉ do chính ngài chọn.

Các Hồng y đang trên đường đến Roma

Kể từ khi có thông báo về việc Đức Thánh Cha trở về Nhà Cha, các Hồng y khắp nơi trên thế giới đang lên đường hướng về Roma. Khi đã có vừa đủ số Hồng y, Hội đồng Hồng y sẽ được thiết lập để cai quản các hoạt động hàng ngày, tổ chức tang lễ và mật nghị. Tuy nhiên, Hội đồng Hồng y không thể đưa ra bất kỳ quyết định gì thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, ví dụ không được bổ nhiệm giám mục mới, hoặc lập giáo phận mới. Các Hồng y ấn định ngày và giờ bắt đầu bỏ phiếu, từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 20 sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời.

Trong thời gian trống toà này, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, các vị Hồng y Bộ trưởng cũng như các Tổng giám mục Chủ tịch các Cơ quan Trung ương Tòa Thánh đều ngưng chức. Các vấn đề liên quan đến việc quản lý Quốc gia Thành Vatican được các Tổng thư ký của các Bộ thực hiện. Các vị này sẽ được hỗ trợ bởi Hồng y Nhiếp chính Kevin Farell và ba Hồng y phụ tá, mỗi vị thuộc một đẳng: giám mục, linh mục và phó tế bởi việc rút thăm. Nhiệm kỳ ba vị này chỉ kéo dài ba ngày, và sau đó tới phiên ba vị khác, lần lượt như vậy.