Đức Thánh Cha tặng nhà thờ chính tòa Buenos Aires huân chương do cựu tổng thống Biden tặng

Đức Thánh Cha đã quyết định tặng Huân chương Tự do do cựu tổng thống Mỹ Joe Biden tặng ngài vào ngày 11/1/2025 cho nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nơi ngài phục vụ với tư cách là Tổng Giám mục và sau đó Hồng y Tổng Giám mục cho đến khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô vào năm 2013.

Hồng Thủy - Vatican News

Nghi lễ nhận huân chương tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires đã diễn ra vào ngày 13/3/2025, kỷ niệm 12 năm ngày bầu chọn Giáo hoàng Phanxicô, trong Thánh lễ tạ ơn triều Giáo hoàng của ngài.

Huân chương Tự do là danh dự cao nhất của quốc gia được Hoa Kỳ trao cho một công dân, vinh danh những cá nhân có những đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, các giá trị hoặc an ninh của Hoa Kỳ, hoà bình thế giới hoặc các nỗ lực có ý nghĩa khác của xã hội, cộng đồng hoặc cá nhân” và mới chỉ được trao 55 lần.

Tuyên bố chính thức của Nhà Trắng về việc trao Huân chương cho Đức Thánh Cha có viết “Trong nhiều thập kỷ, ngài đã phục vụ những người không có tiếng nói và dễ bị tổn thương trên khắp Argentina. Khi là Giáo hoàng Phanxicô, sứ mạng phục vụ người nghèo của ngài chưa bao giờ dừng lại... Là một nhà giáo đầy cảm hứng, ngài yêu cầu cho chúng ta đấu tranh vì hòa bình và bảo vệ hành tinh. Là một nhà lãnh đạo nồng nhiệt, ngài tiếp cận với nhiều tín ngưỡng khác nhau...”.

Đức Thánh Cha đã can đảm rao giảng công lý, hòa bình và sự thật

Khi nhận giải thưởng, Cha Alejandro Russo, cha sở của nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nói rằng Đức Thánh Cha lãnh đạo Giáo hội và đoàn chiên của Chúa Kitô, nhưng cũng có vai trò là sự hiện diện của Chúa Kitô ở trần gian, rao giảng Tin Mừng, mang công lý, hòa bình và chân lý đến mọi lĩnh vực của cuộc sống để đem Vương quốc Thiên Chúa đến trần gian.

Cha nhấn mạnh: “Muốn tước bỏ sứ mạng này khỏi Giáo hội, muốn tước bỏ sứ mạng rao giảng công lý và chân lý này, là muốn tách Giáo hội khỏi sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã trao cho Giáo hội. Muốn Giáo hoàng chỉ có mặt bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, chỉ để ban hành các quy tắc và điều chỉnh đời sống nội bộ của Giáo hội, là muốn che khuất hình ảnh của người mục tử, hình ảnh của người đại diện của Chúa Giêsu mà chính Chúa Kitô muốn”.

Cha nói tiếp: “Và vì vậy, chúng ta tạ ơn vào lễ kỷ niệm 12 năm này, khi nhận được huân chương này. Nhưng chúng ta tạ ơn vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã can đảm rao giảng công lý, rao giảng sự thật, có mặt trong các cuộc xung đột vũ trang để cố gắng giúp giải quyết chúng; tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã can đảm biến vấn đề chăm sóc sinh thái cho ngôi nhà chung của chúng ta thành một vấn đề trên toàn thế giới; vì Đức Thánh Cha đã can đảm đưa việc rao giảng Phúc âm vào thế giới”.

Cha Russo cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu xin cho ngài được chữa lành.