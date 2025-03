Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62

Trong Sứ điệp có tựa đề “Những Người Hành hương hy vọng: quà tặng sự sống”, cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62, sẽ được cử hành vào ngày 11/5/2025, Đức Thánh Cha nói rằng mọi ơn gọi đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho con cái của Người. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, trở thành những chứng nhân của hy vọng, những người tuyên bố bằng cuộc sống của họ rằng việc theo Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui.

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ LXII

(ngày 11 tháng 5 năm 2025)

Những Người Hành hương hy vọng: quà tặng sự sống

Anh chị em thân mến!

Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 này, tôi muốn gửi đến anh chị em lời mời gọi vui tươi và khích lệ trở thành những người hành hương hy vọng, bằng cách quảng đại trao tặng cuộc sống của anh chị em.

Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong Giáo hội – dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác viên thánh chức hay đời sống thánh hiến – đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho mỗi người con của Người.

Trong thời đại của chúng ta, nhiều người trẻ cảm thấy nản lòng khi nhìn về tương lai. Họ thường cảm thấy bất an về triển vọng của công việc và sâu xa hơn, về một cuộc khủng hoảng căn tính, tức là khủng hoảng về ý nghĩa và giá trị và về điều mà những thông điệp mơ hồ của thế giới kỹ thuật số khiến cho khó vượt qua hơn. Sự đối xử bất công với người yếu thế và người nghèo, sự thờ ơ của một xã hội ích kỷ, bạo lực của chiến tranh đe dọa những dự án về một cuộc sống tốt đẹp mà người trẻ vun đắp trong tâm hồn. Tuy nhiên, Chúa, Đấng hiểu thấu tâm can con người, không bỏ rơi chúng ta trong sự bất an; trái lại, Người muốn khơi dậy trong mỗi người ý thức được yêu thương, được kêu gọi và được sai đi như một người hành hương hy vọng.

Vì lý do này, chúng ta, những thành viên trưởng thành của Giáo hội, đặc biệt là các mục tử, được khuyến khích chào đón, phân định và đồng hành với hành trình ơn gọi của các thế hệ mới. Và các con, những người trẻ, được kêu gọi bước đi trên hành trình đó, cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy trong các con ước muốn biến cuộc sống của các con thành quà tặng tình yêu.

Đón nhận hành trình ơn gọi của chúng ta

Các bạn trẻ thân mến, “cuộc sống của các con không phải là ‘thời gian chuyển tiếp’. “Các con là hiện tại của Thiên Chúa” (Tông huấn hậu Thượng hội đồng Christus vivit, 178). Chúng ta cần phải nhận thức rằng món quà sự sống đòi hỏi một sự đáp trả quảng đại và trung thành. Các con hãy nhìn vào các vị thánh và các chân phước trẻ đã vui mừng đáp lại tiếng gọi của Chúa: Thánh Rôsa thành Lima, Thánh Đaminh Xaviô, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi, hai Chân Phước – sắp được phong Thánh – Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati - và rất nhiều vị khác nữa. Mỗi người đều sống ơn gọi của mình như một hành trình hướng đến hạnh phúc thật, qua tình bạn với Chúa Giêsu hằng sống. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, lòng chúng ta bừng cháy (xem Lc 24,32) và chúng ta cảm thấy ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa! Vì vậy, chúng ta muốn khám phá xem làm thế nào, hình thức sống nào tốt nhất có thể giúp chúng ta đáp lại tình yêu mà Người đã ban cho chúng ta trước.

Mỗi ơn gọi, một khi được cảm nhận từ tận đáy lòng, sẽ làm nảy sinh lời đáp trả giống như một động lực nội tâm hướng đến yêu thương và phục vụ, như một nguồn hy vọng và bác ái chứ không phải là sự tìm kiếm sự tự khẳng định. Do đó, ơn gọi và hy vọng đan xen vào nhau trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm mang lại niềm vui cho mọi người nam và người nữ, tất cả đều được kêu gọi đích danh để hiến dâng cuộc sống của mình cho người khác (xem Tông huấn Evangelii gaudium, 268). Nhiều người trẻ muốn tìm hiểu con đường mà Chúa đang kêu gọi họ bước đi: một số người nhận ra – thường là với sự ngạc nhiên – ơn gọi linh mục hoặc sống đời thánh hiến; những người khác khám phá ra vẻ đẹp của ơn gọi kết hôn và đời sống gia đình, cũng như dấn thân vì lợi ích chung và làm chứng cho đức tin của mình giữa đồng nghiệp và bạn bè.

Mỗi ơn gọi được thúc đẩy bởi niềm hy vọng; niềm hy vọng đó được diễn tả trong sự tin tưởng vào Chúa Quan Phòng. Trên thực tế, đối với người Kitô hữu, hy vọng không chỉ là sự lạc quan đơn thuần của con người: đó là sự chắc chắn dựa trên đức tin vào Thiên Chúa, Đấng hoạt động trong lịch sử của mỗi con người. Và như thế, ơn gọi trưởng thành qua nỗ lực hàng ngày trung thành với Phúc Âm, qua việc cầu nguyện, phân định và phục vụ.

Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng vào Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng, bởi vì Người hướng dẫn từng bước chân của những ai tin tưởng vào Người. Thế giới cần những người trẻ là những người lữ hành hy vọng, can đảm hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô, tràn đầy niềm vui vì là môn đệ và nhà truyền giáo của Người.

Phân định con đường ơn gọi của chúng ta

Việc khám phá ơn gọi của chúng ta diễn ra thông qua hành trình phân định. Con đường này không bao giờ đơn độc, nhưng phát triển trong cộng đồng Kitô giáo và cùng phát triển với cộng đồng.

Các bạn trẻ thân mến, thế giới thúc đẩy các con đưa ra những lựa chọn vội vàng, lấp đầy ngày tháng của các con bằng sự ồn ào, ngăn cản các con trải nghiệm một sự thinh lặng mở lòng ra với Thiên Chúa, Đấng nói với tâm hồn. Các con hãy can đảm dừng lại, lắng nghe chính lòng mình và hỏi Thiên Chúa xem Người ước mơ gì cho các con. Sự thinh lặng khi cầu nguyện là điều cần thiết để “đọc” được tiếng gọi của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta và để đưa ra lời đáp trả tự do và có ý thức.

Sự suy chiêm giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể là những người hành hương hy vọng nếu chúng ta biến cuộc sống của mình thành một quà tặng, đặc biệt là khi phục vụ những người sống ở vùng ngoại vi về vật chất và hiện sinh của thế giới. Ai lắng nghe tiếng Thiên Chúa gọi đều không thể làm ngơ trước tiếng kêu của rất nhiều anh chị em cảm thấy bị loại trừ, bị tổn thương, bị bỏ rơi. Mỗi ơn gọi đều hướng đến sứ mạng trở thành sự hiện diện của Chúa Kitô ở nơi cần ánh sáng và sự an ủi nhất. Đặc biệt, các giáo dân được kêu gọi trở thành “muối, ánh sáng và men” của Nước Thiên Chúa thông qua sự dấn thân trong xã hội và nghề nghiệp.

Đồng hành trong hành trình ơn gọi

Trong bối cảnh này, những người hoạt động mục vụ và ơn gọi, đặc biệt là những người đồng hành thiêng liêng, đừng ngại đồng hành với những người trẻ bằng hy vọng, sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng như “phương pháp sư phạm” của chính Thiên Chúa. Đó là những người có khả năng lắng nghe và chào đón họ một cách tôn trọng và cảm thông; những người mà họ có thể tin tưởng, những người hướng dẫn khôn ngoan, sẵn sàng giúp đỡ họ và chú ý nhận ra những dấu hiệu của Thiên Chúa trên hành trình của họ.

Do đó, tôi kêu gọi chúng ta hãy thúc đẩy việc chăm sóc ơn gọi Kitô hữu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và hoạt động của con người, khuyến khích mỗi người cởi mở về mặt thiêng liêng đối với tiếng của Thiên Chúa. Vì mục đích này, điều quan trọng là các chương trình giáo dục và mục vụ phải cung cấp đầy đủ không gian cho việc đồng hành với ơn gọi.

Giáo hội cần những vị mục tử, tu sĩ, nhà truyền giáo và những người phối ngẫu biết thưa “vâng” với Chúa với lòng tin tưởng và hy vọng. Ơn gọi không bao giờ là kho báu đóng kín trong tim, nhưng lớn lên và mạnh mẽ hơn trong cộng đoàn đức tin, yêu thương và hy vọng. Và vì không ai có thể tự mình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa nên tất cả chúng ta đều cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của anh chị em mình.

Anh chị em thân mến, Giáo hội sẽ sống động và phát triển mạnh mẽ khi sinh ra những ơn gọi mới. Và thế giới đang tìm kiếm, thường là một cách vô thức, những chứng nhân của hy vọng, những người tuyên bố bằng cuộc sống của họ rằng việc theo Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui. Vì vậy, chúng ta đừng mệt mỏi khi cầu xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt mới cho mùa gặt của Người, tin chắc rằng Người vẫn tiếp tục yêu thương mời gọi. Các bạn trẻ thân mến, cha phó thác sự nỗ lực đi theo Chúa của các con cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Giáo hội và của ơn gọi. Hãy luôn bước đi như những người hành hương hy vọng trên con đường Tin Mừng! Cha đồng hành cùng các con bằng phép lành của cha và cha xin các con hãy cầu nguyện cho cha.

Roma, Bệnh viện đa khoa Gemelli, ngày 19/03/2025

PHANXICÔ