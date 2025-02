Sáng Chúa Nhật ngày 09/02, dù đang bị bệnh, Đức Thánh Cha vẫn đã chủ sự Thánh Lễ Năm Thánh của Lực lượng Vũ trang và An ninh ở ngoài trời, tại Quảng trường thánh Phêrô, với khoảng 25 ngàn người tham dự.

Vì bị viêm phế quản, Đức Thánh Cha chỉ đọc phần đầu của bài giảng, sau đó ngài đã nhờ Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, chánh văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, đọc phần tiếp của bài giảng cho ngài.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ba động từ mô tả hành động của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay và mời gọi các lực lượng vũ trang và an ninh, trong ngày Năm Thánh của họ, cũng làm theo như Chúa Giêsu.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Hành động của Chúa Giêsu bên hồ Ghen-nê-xa-rét được Thánh sử diễn tả qua ba động từ: nhìn thấy, bước lên, và ngồi xuống. Chúa Giêsu nhìn thấy, Chúa Giêsu bước lên, Chúa Giêsu ngồi xuống. Chúa Giêsu không bận tâm đến việc phô trương hình ảnh của mình trước đám đông, Người không bận tâm về việc thực hiện một nhiệm vụ hay theo đuổi một kế hoạch trong sứ mạng của mình. Không, trái lại, Người luôn đặt cuộc gặp gỡ với người khác lên hàng đầu, đặt mối tương quan, và luôn quan tâm đến những vất vả, những thất bại vốn thường đè nặng lên trái tim và lấy đi hy vọng.

Vì thế, hôm đó, Chúa Giêsu đã nhìn thấy, bước lên và ngồi xuống.

Trước hết, Chúa Giêsu nhìn thấy. Người có một cái nhìn để tâm, giữa đám đông, Người vẫn có thể nhận ra hai chiếc thuyền đậu gần bờ và thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt của những ngư phủ, lúc này đang giặt lưới trống rỗng sau một đêm vất vả mà chẳng được gì. Chúa Giêsu dành cho họ ánh mắt đầy trắc ẩn. Và chúng ta đừng quên điều này: lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Ba thái độ của Thiên Chúa: gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đừng quên: Thiên Chúa luôn gần gũi, Thiên Chúa luôn dịu dàng và Thiên Chúa luôn trắc ẩn! Chúa Giêsu dành ánh mắt đầy trắc ẩn ấy cho những người đang đứng trước mặt Người, thấu hiểu nỗi thất vọng của họ, sự không hài lòng vì đã làm việc suốt đêm mà chẳng được gì, cảm giác trống rỗng trong lòng giống như những chiếc lưới họ đang cầm trên tay.

Đến đây, vì thở khó do viêm phế quản, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, đọc phần tiếp của bài giảng.

Bài giảng tiếp tục...

Và sau khi nhìn thấy nỗi thất vọng của họ, Chúa Giêsu bước lên. Người bước lên thuyền xin ông Simon đẩy thuyền ra xa bờ một chút, Người bước vào không gian cuộc đời của ông, đi vào chính sự thất bại đang đè nặng trong lòng ông. Điều này thật đẹp: Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc quan sát những điều không ổn, như chúng ta thường làm, rồi cuối cùng tự khép mình trong than vãn và cay đắng. Ngược lại, Người chủ động, đến gặp Simon, dừng lại bên ông trong giây phút khó khăn ấy và quyết định bước lên con thuyền cuộc đời của ông, con thuyền vất vả suốt đêm trở về mà chẳng được gì.

Cuối cùng, sau khi bước lên, Chúa Giêsu ngồi xuống. Trong các sách Tin Mừng, đây là tư thế đặc trưng của một vị thầy, của người dạy dỗ. Thật vậy, Tin Mừng kể rằng Người ngồi xuống và giảng dạy. Sau khi nhìn thấy trong ánh mắt và trái tim của những ngư phủ nỗi cay đắng vì một đêm lao động vô ích, Chúa Giêsu bước lên thuyền để giảng dạy, nghĩa là để loan báo Tin Mừng, để mang ánh sáng vào trong đêm tối của sự thất vọng, để kể về vẻ đẹp của Thiên Chúa giữa những vất vả của kiếp người, để cho họ cảm nhận rằng vẫn còn hy vọng ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất.

Và rồi phép lạ xảy ra: khi Chúa bước lên con thuyền cuộc đời chúng ta để mang đến Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta, thì cuộc sống lại bắt đầu, hy vọng được hồi sinh, niềm hăng say đã mất lại trở về, và chúng ta có thể thả lưới xuống biển một lần nữa.

Anh chị em thân mến, lời hy vọng này đồng hành với chúng ta hôm nay, khi chúng ta cử hành Năm Thánh của Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh. Tôi xin cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ của anh chị em, và gởi lời chào đến tất cả các vị lãnh đạo hiện diện, các Hiệp hội và Học viện Quân sự, cũng như các Vị Chỉ huy Quân đội và các Tuyên úy. Anh chị em được trao phó một sứ mạng lớn lao, bao trùm nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và chính trị: bảo vệ đất nước, dấn thân vì an ninh, gìn giữ pháp luật và công lý, hiện diện trong các nhà tù, chống lại tội phạm và các hình thức bạo lực khác nhau vốn có nguy cơ làm xáo trộn bình an xã hội. Tôi cũng nhớ đến những người đang thực hiện sứ vụ quan trọng trong các thảm họa thiên nhiên, bảo vệ công trình sáng tạo, cứu sống người trên biển, giúp đỡ những người yếu đuối nhất, và thúc đẩy hòa bình.

Lời mời gọi dành cho Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh

Chúa mời gọi anh chị em cũng hãy làm như Người: nhìn thấy, bước lên, và ngồi xuống. Nhìn thấy, vì anh chị em được kêu gọi để có một cái nhìn tận tâm, biết nhận ra những mối đe dọa đối với lợi ích chung, những nguy hiểm đe dọa cuộc sống của người dân, những rủi ro về môi trường, xã hội và chính trị mà chúng ta đang phải đối mặt. Bước lên, vì đồng phục, kỷ luật đã rèn luyện anh chị em, lòng dũng cảm đặc trưng của anh chị em, và lời tuyên thệ mà anh chị em đã thực hiện, tất cả đều nhắc nhở rằng không chỉ cần nhìn thấy cái ác mà còn phải lên tiếng tố cáo, bước lên con thuyền đang gặp bão và cố gắng mọi nỗ lực để nó không bị chìm, với một sứ mạng phục vụ cho điều thiện, tự do và công lý. Và cuối cùng, ngồi xuống, vì sự hiện diện của anh chị em trong các thành phố và khu phố của chúng ta, việc anh chị em luôn đứng về phía pháp luật và những người yếu thế, trở thành một bài học cho tất cả chúng ta: bài học về điều thiện có thể chiến thắng bất chấp mọi sự, bài học rằng công lý, sự trung thành và nhiệt huyết công dân vẫn là những giá trị cần thiết ngày nay, bài học về việc chúng ta có thể tạo dựng một thế giới nhân văn hơn, công bằng hơn và huynh đệ hơn, bất chấp những thế lực đen tối của sự dữ.

Trong sứ mạng này, bao trùm cả cuộc đời anh chị em, các Tuyên úy cũng đồng hành với anh chị em, một sự hiện diện quan trọng của linh mục giữa anh chị em. Họ không phục vụ để biện minh cho những hành động chiến tranh tàn bạo, như đôi khi đã xảy ra một cách đáng buồn trong lịch sử. Không. Họ hiện diện giữa anh chị em như sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng muốn đồng hành, lắng nghe và gần gũi với anh chị em, khích lệ anh chị em ra khơi và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng hằng ngày của anh chị em. Với sự hỗ trợ về đạo đức và tinh thần, họ đồng hành cùng anh chị em, giúp anh chị em thực hiện nhiệm vụ của mình dưới ánh sáng của Tin Mừng và vì lợi ích chung.

Anh chị em thân mến, chúng tôi biết ơn vì những gì anh chị em đang làm, đôi khi phải đối mặt với những rủi ro cá nhân. Cảm ơn anh chị em vì đã bước lên những con thuyền gặp nguy hiểm của chúng ta, để bảo vệ và khuyến khích mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng tôi cũng muốn khích lệ anh chị em đừng đánh mất mục đích của sứ vụ và hành động của mình: thăng tiến sự sống, cứu sống, và luôn bảo vệ sự sống. Tôi xin anh chị em tỉnh thức: tỉnh thức với cám dỗ nuôi dưỡng tinh thần chiến tranh; tỉnh thức để không bị lừa dối bởi huyền thoại về sức mạnh và tiếng ồn của vũ khí; tỉnh thức để không bao giờ bị nhiễm chất độc của sự tuyên truyền hận thù, phân chia thế giới thành bạn để bảo vệ và thù để tiêu diệt. Thay vào đó, hãy trở thành những chứng nhân can đảm của tình yêu Thiên Chúa Cha, Đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em. Và cùng nhau, chúng ta hãy bước đi để xây dựng một kỷ nguyên mới của hòa bình, công lý và tình huynh đệ.

Kinh Truyền Tin

Cuối Thánh Lễ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã có những lời chào tất cả những người tham gia cuộc hành hương Năm Thánh của các Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh. Ngài cũng cảm ơn sự hiện diện của các nhà chức trách dân sự và sự phục vụ mục vụ của các vị Giám mục Quân đội cùng các tuyên úy.

Đức Thánh Cha cũng gởi lời chào đến tất cả các quân nhân trên thế giới và muốn nhắc lại giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này. Ngài trích Công đồng Vatican II: “Những ai phục vụ Tổ quốc trong quân đội, hãy xem mình như những người phục vụ cho sự an ninh và tự do của dân tộc mình”. Việc phục vụ vũ trang chỉ nên được thực hiện vì mục đích phòng vệ chính đáng, chứ không bao giờ để áp đặt sự thống trị lên các quốc gia khác. Luôn tuân thủ các Công ước quốc tế về xung đột và trước hết là tôn trọng sự sống của công trình sáng tạo.

Cuối cùng Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, Palestine, Israel, Myanmar, khắp Trung Đông, tại Kivu và Sudan. Ước gì vũ khí im tiếng ở mọi nơi và tiếng kêu hòa bình của các dân tộc được lắng nghe.