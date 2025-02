Đức Thánh Cha kêu gọi trách nhiệm và lương tâm trong việc sử dụng và thiết kế Trí tuệ nhân tạo

Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị Mỹ Latinh lần thứ tư, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Lạm dụng tình dục: Một thách thức mới cho công tác phòng ngừa”, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho việc sản xuất nội dung có hại và gây khó khăn cho việc bảo vệ các nạn nhân tiềm ẩn. Ngài cũng nói rằng “Khi chúng ta sử dụng hoặc thiết kế AI, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm....”.

Vatican News

Hội nghị do CEPROME và Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức, diễn ra tại Lima, Peru, từ ngày 25 đến ngày 27/2.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới tất cả những người sử dụng trí tuệ nhân tạo hãy có trách nhiệm, một lần nữa ngài bày tỏ mong muốn tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng tính dục và do đó “xóa bỏ căn bệnh ung thư này khỏi xã hội”.

Cảm giác vô tội

Đức Thánh Cha bắt đầu bằng lập luận rằng Internet, bằng cách làm cho mọi thứ đều có thể nhìn thấy qua cửa sổ, tạo ra cảm giác vô tội vì nó giúp mọi người dễ dàng trốn tránh trách nhiệm về sự hiện diện của họ trong vũ trụ song song của web. Đặc biệt, theo Đức Thánh Cha, với trí tuệ nhân tạo, sự miễn trừ này không chỉ tăng lên thông qua việc xem, thu thập hoặc phát tán tài liệu không phù hợp, mà còn thông qua việc tạo ra nội dung mới nhưng tổng hợp, tức là bao gồm các tài liệu đã tồn tại trên không gian mạng.

Đức Thánh Cha lưu ý: “Vì chúng ta không tham gia vào việc sản xuất những tài liệu này nên có thể tạo ra ảo tưởng sai lầm rằng chúng ta không phải là người ‘làm’ điều gì đó đáng xấu hổ: tấn công một người, đánh cắp hình ảnh, sử dụng khái niệm hoặc ý tưởng của người khác, tiết lộ điều gì đó riêng tư vốn phải được giữ kín trong phạm vi riêng tư của một người. Nhưng điều đó không đúng. Máy móc thực hiện mệnh lệnh của chúng ta, nó thực hiện, nó không đưa ra quyết định, nhưng nó được lập trình để làm như vậy”.

Tác hại của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có hại

Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc bởi Sứ thần Tòa thánh tại Peru, Đức Tổng Giám mục Paolo Rocco Gualtieri, đã liệt kê những tác hại có thể xảy ra do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách ác ý và vô trách nhiệm: “Tác hại cho những ai nhìn thấy những gì chúng ta đã tạo ra và muốn bắt chước; tác hại do lượng lớn tài liệu không phù hợp gây ra một môi trường ô nhiễm; tác hại do các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa tài liệu thật và tài liệu tổng hợp để đảm bảo an toàn cho bất kỳ nạn nhân nào, v.v.”. Theo ngài, những người sử dụng và những người thiết kế chúng chính là người chịu trách nhiệm làm cho các công nghệ này an toàn hơn.

Dành tiếng nói cho Thiên Chúa

Trước những thách thức mà trí tuệ nhân tạo đặt ra cho cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội, Đức Thánh Cha cho biết có hai nhiệm vụ cơ bản: nhiệm vụ đầu tiên là “dành tiếng nói cho Thiên Chúa và các nạn nhân cầu khẩn Người, để mọi người nhận thức được điều ác đang xảy ra” và đồng thời “vạch trần sự dối trá ẩn sau công nghệ để giải phóng lương tâm của chúng ta”. Vì lý do này, ngài thúc giục “yêu cầu các cá nhân, những người thiết kế các công nghệ này và các cơ quan có thẩm quyền áp đặt các giới hạn và quy tắc rõ ràng và có thể đo lường cụ thể, cho phép truy tố việc sử dụng chúng vì mục đích gây hại hoặc tội phạm”.