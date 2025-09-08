Giáo Hội

🎥 Pier Giorgio Frassati – Verso L'alto - Hướng Lên Cao | Vlog Năm Thánh 2025 | #14

📖✨ Pier Giorgio Frassati – "người của tám mối phúc" 🔥 Là một trong hai vị thánh trẻ vừa được Đức Thánh Cha Lê-ô XIV phong thánh ngày 7 tháng 9 năm 2025. Tuy khép lại cuộc đời ở tuổi 24, nhưng cuộc sống của anh lại trọn vẹn đến mức hôm nay vẫn còn đầy sức lan tỏa. Anh trở thành biểu tượng của đức tin sống động, của một người trẻ có lý tưởng, có đam mê, dám dấn thân cho bác ái và Tin Mừng. Pier Giorgio nổi bật với thông điệp verso l’alto – “hướng lên cao”, và "sống, chứ không chỉ tồn tại" .

