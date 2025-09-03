Ra mắt trailer phim “Bộ dụng cụ nên thánh: Đường đến với Thiên Chúa của Carlo Acutis”

Ngày 2/9/2025, vài ngày trước lễ tuyên thánh cho Chân phước Carlo Acutis, trailer của bộ phim "Kit de santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis" (Bộ dụng cụ nên thánh: Đường đến với Thiên Chúa của Carlo Acutis) đã chính thức ra mắt. Chân phước Carlo Acutis sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh tại Vatican vào Chúa Nhật 7/9/2025, cùng với Chân phước Pier Giorgio Frassati.

Hồng Thủy - Vatican News

Bộ phim do Ave María Films sản xuất, một công ty sản xuất phim thuộc sở hữu của nhà làm phim Gaby Jácoba, và hợp tác với Hollywood Catholic Films. Phim được đạo diễn bởi Pablo Casso, con trai của bà Gaby, trong khi kịch bản được hai mẹ con cùng viết.

Bà Gaby Jácoba, người được biết đến với vai trò quan trọng trong việc chia sẻ những câu chuyện đức tin thông qua Liên hoan phim Công giáo Quốc tế, chia sẻ với ACI Prensa rằng thật là một niềm vui lớn lao khi có thể giới thiệu đến thế giới “một hành trình hoán cải và biến đổi qua chứng từ thiêng liêng của Carlo Acutis”.

Phim kể lại câu chuyện của Sebastián, một người trẻ chìm trong cô đơn và tuyệt vọng, nhưng nhờ gặp gỡ chứng tá của Carlo đã khởi đầu một hành trình biến đổi, tìm thấy hy vọng, đức tin và phép lạ trong đời mình.

Bộ phim tài liệu có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc: bà Antonia Salzano – thân mẫu của Carlo, nhà khoa học nổi tiếng Ricardo Castañón Gómez – người đến với đức tin Công giáo nhờ nghiên cứu các phép lạ Thánh Thể, và linh mục Mexico José Juan Montalvo, được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi “Cha Borre”. Ngoài ra, Đức cha José Ignacio Munilla (Giám mục Orihuela-Alicante, Tây Ban Nha) và Đức cha José Gomez (Tổng Giám mục Los Angeles, Hoa Kỳ) cũng xuất hiện trong bộ phim.

Theo Gaby Jácoba, bộ phim mong muốn chạm đến trái tim và cuộc đời của nhiều người và để họ sớm cảm nhận được tình yêu của Chúa qua Thánh Carlo Acutis. Mọi người được mời gọi thưởng thức và chia sẻ bộ phim trong các nhóm, các hoạt động tông đồ, các phong trào của mình, và cùng nhau trở thành những sứ giả của sứ điệp, của con đường tâm linh mà vị thánh tương lai để lại, được tóm gọn trong bảy điểm: tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, xưng tội, đọc Tin Mừng, làm việc bác ái và sùng kính thiên thần bản mệnh.

Bộ phim sẽ được công chiếu tại Tây Ban Nha ngày 12/9, tại Mexico ngày 9/10, và từ ngày 2/10/2025 sẽ ra mắt tại nhiều quốc gia châu Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ và Colombia.