“Trái tim của Andrea”: Niềm hy vọng được sinh ra từ nỗi đau

Trong hành trình chuẩn bị cho Ngày Năm Thánh An Ủi, chứng từ của bà Marialucia Formicola, mẹ của Andrea, đã trở thành dấu chỉ mạnh mẽ của niềm hy vọng nảy mầm từ đau thương. Andrea, chàng trai 27 tuổi, khỏe mạnh, năng động, tốt nghiệp xuất sắc ngành Lịch sử, dấn thân trong giáo xứ như một giáo lý viên và nuôi ước mơ trở thành nhà báo, đã qua đời đột ngột vào tháng 3 năm 2017 vì một căn bệnh tim hiếm gặp.

Vatican News

Nỗi đau mất con lại trở thành nguồn sống mới

“Nỗi đau mất con xé toạc tận cùng tâm hồn”, bà Formicola chia sẻ. “Nó thay đổi tất cả: cảm xúc, tâm trạng, cả những điều nhỏ bé thường ngày. Tôi từng yêu biển, giờ chỉ nghĩ đến cũng thấy lo âu. Nhưng lại học cách yêu gió, bởi khi gió thổi mạnh, tôi thấy mình được tái sinh”.

Nỗi đau tưởng chừng hủy diệt ấy lại trở thành nguồn sống mới. Khi người con trai út được chẩn đoán mắc cùng hội chứng nhờ kiểm tra y tế sau cái chết của người anh Andrea, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp bằng phẫu thuật và cấy máy khử rung tim. “Với cái chết của mình, Andrea đã cứu sống em trai”, bà Formicola khẳng định.

Hiệp hội “Il Cuore di Andrea” - Trái tim của Andrea

Từ đó, năm 2018, gia đình thành lập hiệp hội “Il Cuore di Andrea” (Trái tim của Andrea), với sứ mạng cứu sống người khác qua việc tầm soát tim miễn phí, tặng máy khử rung tim cho trường học, giáo xứ, trung tâm thể thao. “Nỗi đau thay đổi mọi sự, nhưng đức tin và việc dấn thân cho tha nhân cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục”, bà nói. Cho đến nay, hiệp hội đã thực hiện khoảng 7.000 ca kiểm tra, phát hiện bất thường ở 2,5–3% trường hợp, và trao tặng 42 máy khử rung tim. “Andrea có một trái tim rộng lớn nhưng không cứu được chính mình. Giờ đây, nhờ công việc này, con tôi đang cứu nhiều bạn trẻ khác”.

Hãy làm điều gì đó cho người khác để biến đau khổ đã xảy ra thành ý nghĩa

Sự hiện diện của Andrea, theo bà mẹ, vẫn sống động: “Như thể con đang nói: Hãy tiếp tục, hãy làm điều gì đó cho người khác để biến điều đã xảy ra thành ý nghĩa”. Bà còn tin rằng qua nhiều dấu chỉ, con trai đã nâng đỡ gia đình, thậm chí để lại nét “thánh thiện” mà người mẹ cảm nhận được.

Hiệp hội còn tài trợ nghiên cứu về bệnh tim di truyền, tổ chức khóa đào tạo sơ cứu và gây quỹ bằng việc bán “Bánh bồ câu bác ái” trước các nhà thờ vào Chúa Nhật Lễ Lá. Năm ngoái, họ đã phân phối 3.500 chiếc bánh để hỗ trợ chi phí mua máy khử rung tim.

Biến mất mát thành một công trình của sự sống và hy vọng

“Tôi chưa bao giờ hình dung sẽ bước vào thế giới bảo vệ tim mạch. Vậy mà hôm nay, tôi nhìn lại và thấy thật phi thường”, bà chia sẻ. Đức tin, sự đồng hành của các linh mục và cộng đoàn, cũng như ba người con trai còn lại, trở thành nguồn an ủi thiết yếu giúp gia đình đứng vững.

Sau tám năm, bà nhận thấy: “Cách tôi cảm nhận nỗi đau đã thay đổi. Có những điều khiến tôi yếu đuối hơn, nhưng ở những điều khác, tôi lại mạnh mẽ hơn”. Và từ chính kinh nghiệm ấy, bà Marialucia đã biến mất mát thành một công trình của sự sống và hy vọng, để Andrea tiếp tục hiện diện qua mỗi trái tim được cứu sống.