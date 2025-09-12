Tổng Giáo phận Singapore: Công bố kế hoạch mục vụ 10 năm giữa bối cảnh khủng hoảng

Tổng Giáo phận Singapore đã công bố một kế hoạch mục vụ 10 năm nhằm đối phó với tình trạng suy giảm đức tin và tỷ lệ ly hôn đáng báo động trong cộng đồng Công giáo.

Vatican News

Được công bố vào ngày 8/9, Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, kế hoạch mang tên "Hiệp thông trong Sứ mạng" đã vạch ra một lộ trình rõ ràng để củng cố đức tin và xây dựng cộng đoàn Giáo hội địa phương. Bản kế hoạch là kết quả của quá trình tham vấn sâu rộng với hơn 1.000 giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, các trường học và giáo xứ.

Bản kế hoạch đưa ra những con số đáng lo ngại về tình hình cộng đồng Công giáo tại quốc đảo sư tử này. Mặc dù dân số Công giáo đã tăng 5,8% từ năm 2010 đến 2020, khoảng 395.000 người, chiếm 6% cư dân, nhưng các con số cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng trong việc thực hành đức tin. Một nghiên cứu năm 2016 tiết lộ 64,2% người Công giáo không tham gia đời sống giáo xứ, và một báo cáo năm 2023 chỉ ra rằng 41% người Công giáo đã không tham dự Thánh lễ trong hơn một thập kỷ.

Các quan sát tại các giáo xứ cũng cho thấy có tới một nửa số người Công giáo trẻ ngừng đi lễ sau khi lãnh nhận bí tích Thêm sức. Trong khi đó, số lượng tín hữu được duy trì nhờ sự gia tăng đáng kể của người Công giáo nước ngoài, chiếm từ 30-36% tổng dân số Công giáo từ năm 2021 đến 2023.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề ly hôn. Năm 2020, 4,69% người Công giáo ly hôn hoặc ly thân, một tỷ lệ cao hơn so với hầu hết các tôn giáo khác tại Singapore, cho thấy một vấn đề nghiêm trọng trong đời sống gia đình của các tín hữu.

Trong buổi công bố kế hoạch, Đức Hồng y William Goh, Tổng Giám mục Singapore, bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ "cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ và công cụ chung để hiểu ý nghĩa của những hoàn cảnh chúng ta đang đối mặt". Ngài nhấn mạnh rằng đây là “một lời kêu gọi đoàn kết toàn Giáo hội” để "hướng dẫn chúng ta đến sự viên mãn của sự sống trong Đức Giêsu Kitô".

Kế hoạch đã vạch ra năm ưu tiên trọng tâm: đào tạo liên tục về truyền giáo, xây dựng các cộng đoàn đức tin, tăng cường sự đồng trách nhiệm giữa giáo sĩ và giáo dân, củng cố sự hiệp nhất trong đa dạng, và đón nhận tính hiệp hành. Việc thực hiện hai ưu tiên đầu tiên sẽ là trọng tâm trong ba năm tới, với các cuộc họp định kỳ để báo cáo tiến độ và chia sẻ những cập nhật.