Khoảng một ngàn tín hữu Milano hành hương dự lễ tuyên thánh cho Acutis và Frassati

Khoảng một ngàn tín hữu thuộc Tổng giáo phận Milano, cùng với Đức Tổng Giám mục Mario Delpini, sẽ hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Roma, vào Chúa Nhật 7/9/2025, để tham dự Thánh lễ tuyên thánh cho Chân phước Carlo Acutis và Chân phước Pier Giorgio Frassati.

Vatican News

Từ Milano, một đoàn tàu đặc biệt và nhiều xe buýt sẽ đưa các tín hữu đến Roma. Trang mạng của Tổng giáo phận cho biết: “Trong số các khách hành hương có nhiều nhóm giới trẻ sinh hoạt tại các giáo xứ. Họ sẽ trở lại Roma sau các sự kiện Năm Thánh của thiếu niên và giới trẻ; và còn rất nhiều gia đình gồm cha mẹ, con cái, ông bà, cháu chắt, được thu hút bởi hai chứng nhân thánh thiện gần gũi và đương đại”.

Đặc biệt, trong đoàn hành hương cũng có sự hiện diện của nhiều thành viên Phong trào Công giáo Tiến hành của Milano, cả người trẻ lẫn người trưởng thành, những người đã từ lâu suy tư về tấm gương của Pier Giorgio Frassati, một người con được nuôi dưỡng trong phong trào này, và Carlo Acutis, vị thánh trẻ xuất thân từ Milano.

Để hiệp thông trong toàn giáo phận, các nhóm giới trẻ sẽ có thể mời gọi các bạn trẻ tham dự Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7/9/2026 tại cộng đoàn của mình.

Lễ tuyên thánh sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang web và kênh YouTube của Tổng giáo phận, để những ai không thể hiện diện tại Roma vẫn có thể tham dự trong tinh thần hiệp thông.

Sau lễ tuyên thánh, toàn thể cộng đoàn giáo phận Milano được mời tham dự Thánh lễ tạ ơn trọng thể do Đức Tổng Giám mục Mario Delpini chủ sự vào lúc 21 giờ, thứ Hai ngày 13/10/2025, tại Nhà thờ chính tòa Milano (Duomo). Đây sẽ là dịp để toàn giáo phận dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ lớn lao khi có hai vị thánh trẻ, gần gũi với đời sống thường nhật, trở thành gương mẫu và niềm hy vọng cho thế hệ hôm nay.