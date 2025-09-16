Thượng phụ Bartolomeo I gặp Tổng thống Trump

Ngày 15/9/2025, Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Chính Thống Constantinople đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Cùng đi với ngài có Đức Tổng Giám mục Elpidophoros của Mỹ. Hai bên đã thảo luận về tình trạng thiểu số của Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, thảm kịch của người dân Ucraina, sự suy giảm liên tục của Kitô giáo tại Trung Đông, và chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung Nixêa.

Vatican News

Trả lời báo chí sau cuộc gặp, Đức Thượng phụ mô tả đây là một buổi đối thoại thân mật và chân thành. Ngài nhấn mạnh đến những khó khăn mà cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ đang đối diện: sự bách hại, tình trạng thiếu tự do tôn giáo, cùng với việc Trường Thần học Halki bị đóng cửa vô thời hạn. Cả hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ hy vọng đối thoại với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại kết quả tích cực.

Đối với Ucraina, Đức Thượng phụ nhắc lại việc Tòa Thượng phụ Constantinople đã ban Tomos năm 2019, thiết lập Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập với Moscow. Ngài cũng đề cập đến thảm kịch Holodomor, những áp bức lịch sử, và cuộc chiến hiện tại do Nga phát động, gây ra hàng ngàn cái chết, sự tàn phá và những trẻ em bị cưỡng bức di dời. “Tất cả những điều này là vết thương đối với lương tâm nhân loại”, Đức Thượng phụ khẳng định.

Một chủ đề khác được nhấn mạnh là sự suy giảm nghiêm trọng số lượng Kitô hữu tại Trung Đông. Đức Thượng phụ và Tổng thống Trump cùng lo ngại rằng nếu xu hướng này tiếp tục, một ngày nào đó các nơi thánh sẽ vắng bóng Kitô hữu.

Về chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Thượng phụ Bartolomeo khẳng định: “Đối thoại thần học với Roma là đặc biệt, nhưng song song với đó, chúng tôi cũng cổ võ đối thoại về tình yêu”.

Nhân dịp này, Đức Thượng phụ cũng giới thiệu chương trình chuyến Tông du Hoa Kỳ của ngài, cao điểm sẽ là lễ trao Giải Templeton tại New York ngày 24/9, nhằm vinh danh những nỗ lực của ngài trong việc kết nối khoa học và đức tin, quy tụ các tôn giáo để cùng bảo vệ công trình sáng tạo.