Thánh tích của Chân phước Acutis được đưa đến nhiều nước châu Á trước ngày tuyên thánh

Trong những tháng trước ngày lễ tuyên thánh, thánh tích của Chân phước Acutis đã được rước qua nhiều quốc gia châu Á, thu hút đông đảo tín hữu đến tôn kính. Chân phước Carlo Acutis, sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh vào Chúa Nhật 7/9/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Vatican News

Chân phước Acutis sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của "thế hệ thiên niên kỷ", thế hệ đầu tiên trưởng thành trong thời đại kỹ thuật số, cùng sự phát triển của internet..., hay còn gọi là "Thế hệ Y", trong lịch sử Giáo hội.

Thánh tích hạng nhất, gồm những sợi tóc của ngài, đã được cung nghinh đến Tổng Giáo phận Seoul của Hàn Quốc từ tháng 11/2024, mở đầu cho việc kính viếng trước Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027. Sau đó, thánh tích tiếp tục được rước đi khắp châu lục, trở thành cơ hội để tín hữu chiêm ngắm đời sống thánh thiện của vị “tông đồ Internet” trẻ tuổi.

Tuần này, Thái Lan là quốc gia mới nhất đón tiếp thánh tích của ngài. Cha Suwat Leungsaard, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan, cho biết hôm 3/9, Hội đồng Giám mục đã tổ chức nghi thức đón Thánh giá Giới trẻ Thế giới – do Thánh Gioan Phaolô II trao tặng nhân Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1984.

Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chủ sự nghi lễ đón nhận tại văn phòng Hội đồng Giám mục. Cũng tại đây, Cha Dolthit Chatbanyong, Giám đốc Ủy ban Giáo dân, Mục vụ Giới trẻ, công bố rằng Thánh giá Giới trẻ, thánh tích của Chân phước Carlo Acutis và ảnh Đức Mẹ sẽ đi qua 11 giáo phận của Thái Lan từ ngày 3/9 đến 19/10/2025, trước khi được chuyển trao cho Hội đồng Giám mục Indonesia vào ngày 20/10/2025.

Ngày 5/9/2025, hàng trăm tín hữu đã quy tụ tại Nhà thờ Thánh Louis ở Bangkok để kính viếng thánh tích Chân phước Carlo Acutis, bày tỏ niềm tin và lòng sùng kính trước vị thánh trẻ sắp được Giáo hội toàn cầu tôn vinh.