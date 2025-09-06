Chuyến tàu hỏa đặc biệt đưa 800 tín hữu từ Assisi về Roma tham dự lễ tuyên thánh Carlo Acutis

Một chuyến tàu hỏa đặc biệt sẽ khởi hành từ Assisi sáng ngày 7/9/2025, chở 800 tín hữu đến thẳng ga xe lửa nằm trong lãnh thổ Vatican, chỉ cách Quảng trường Thánh Phêrô vài trăm mét, để tham dự Thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự.

Vatican News

Sáng kiến này, được các giáo phận Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino và Foligno tổ chức, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt: toàn bộ vé đã bán hết chỉ trong vài ngày. Hành trình bắt đầu từ Santa Maria degli Angeli, dừng tại Foligno rồi tiếp tục tiến về Roma.

Theo bà Marina Rosati, phụ trách truyền thông của giáo phận Assisi, tin tức về chuyến tàu hỏa được phổ biến qua các giáo xứ, nhanh chóng thu hút đông đảo người đăng ký. “Trên tàu không chỉ có nhiều bạn trẻ, mà còn cả các gia đình, tất cả đều chung niềm vui lớn lao khi được tham dự ngày lịch sử này”, bà chia sẻ với các cơ quan truyền thông Vatican.

Để hỗ trợ đoàn hành hương đông đảo, nhân viên đường sắt và các thiện nguyện viên sẽ đồng hành trong suốt hành trình, đặc biệt cả chuyến trở về dự kiến vào buổi chiều cùng ngày. Trên tàu còn có hoạt động linh hoạt về phụng vụ do cha Marco Gaballo, linh mục giám đốc Đền thánh Spogliazione, đảm trách, giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn cách thiêng liêng cho thánh lễ.

Trong 1 tháng có 120 ngàn người viếng chân phước Acutis

Đền thánh Spogliazione, nơi an nghỉ của Carlo Acutis và gắn liền với cuộc đời Thánh Phanxicô, tiếp tục thu hút dòng người hành hương không ngớt. Chỉ trong một tháng, từ 27/7 đến 27/8, nơi đây đã đón khoảng 120.000 khách hành hương, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh và Ngày Năm Thánh Giới trẻ.

Đưa nhiều người đến với đức tin

Theo bà Rosati, sức hút lớn nhất nơi Carlo Acutis không chỉ ở các con số, mà còn ở những chứng từ sống động: “Các tín hữu đến từ nhiều quốc gia, thuộc nhiều độ tuổi, nhiều hoàn cảnh, để cầu xin chân phước Carlo về sức khỏe, công việc, gia đình, tương lai con cái. Phép lạ lớn nhất của Carlo chính là đã đưa rất nhiều người trở lại với đức tin, với Giáo hội và với kinh nguyện”.