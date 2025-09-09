Các nữ tu Phan Sinh nâng đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội tại Ấn Độ

Các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria giúp các trẻ em ở những khu ổ chuột

Được truyền cảm hứng bởi Chân phước Maria Thương Khó, Đấng sáng lập Dòng, các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria ở Ấn Độ đang tận hiến cuộc đời mình để phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tại Miền dòng Thánh Phanxicô, các nữ tu chủ yếu phục vụ trẻ em, người lớn và phụ nữ bằng cách cung cấp nền giáo dục, giải cứu những người khỏi nạn buôn người, hỗ trợ việc tái hòa nhập, và mang lại hy vọng và sự thay đổi cho cuộc sống của họ.

Sơ Sujitha Sudarvizhi, FMM

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria được thành lập năm 1877 bởi Chân phước Maria Thương Khó tại Ấn Độ. Chân phước đã mời gọi các nữ tu của mình trở thành khí cụ của hy vọng, bình an, niềm vui và sự chữa lành.

Ngày nay, có gần 5.000 nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria tại 71 quốc gia trên thế giới, tận tụy với việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công bằng xã hội và chăm sóc mục vụ trên toàn thế giới.

Các nữ tu phục vụ tại bốn miền ở Ấn Độ, và một trong số đó là Miền Thánh Phanxicô. Miền này bao gồm tám tiểu bang miền bắc Ấn Độ: Delhi, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Tây Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand và Madhya Pradesh. Do đó, miền này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về văn hóa, ngôn ngữ và xã hội.

Sơ Bensy Maria Sangeetham, người đang phục vụ tại miền Phanxicô, chia sẻ: “Mỗi khu vực đều có những thách đố riêng, và chúng tôi cố gắng hết sức để giải quyết những khác biệt này. Chúng tôi tham gia nhiều hoạt động truyền giáo, những điều này giúp chúng tôi gặp gỡ những người bị thiệt thòi và thiếu thốn, đặc biệt là lên tiếng cho những người không có tiếng nói”.

Sống giữa những người dân tại 19 cộng đồng năng động ở Miền Thánh Phanxicô, các nữ tu đồng hành cùng họ và đáp ứng thực tế của họ bằng lòng trắc ẩn, giáo dục và hỗ trợ bênh vực.

Các nữ tu trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những người xung quanh, và họ không hành động như những người ngoài cuộc. Thay vào đó, họ là một phần của hy vọng, đấu tranh và ước mơ của người dân. Sự gần gũi này khiến họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy và mang tính ngôn sứ của Phúc Âm.

Chương trình tiếp cận cộng đồng về giáo dục cho phụ nữ và trẻ em

Các nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria đã thành lập một trong những trung tâm công tác xã hội năng động nhất trong khu vực.

Tại thành phố Trilokpuri, các nữ tu đã triển khai Chương trình Tiếp cận Disha Kendra, qua đó cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu và đào tạo thêm khả năng cho người dân tại các khu ổ chuột và các khu dân cư bị thiệt thòi xung quanh.

Sơ Bensy nhấn mạnh rằng chương trình tiếp cận đã giúp phụ nữ và trẻ em được hưởng lợi theo nhiều cách, mang đến cho họ cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn trong thế giới ngày nay.

Đáp lại, các nữ tu đã bắt đầu cung cấp các lớp học bổ trợ và các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho cả trẻ em và người lớn. Họ cũng bắt đầu đào tạo kỹ năng máy tính và may vá cho phụ nữ và thiếu niên.

Các nữ tu rất phấn khởi trước phản hồi tích cực từ trẻ em, người lớn và phụ nữ, và điều này mang lại cho họ hy vọng để tiếp tục nỗ lực thay đổi cộng đồng.

Các chương trình tiếp cận đã nhanh chóng có kết quả. Một số phụ nữ đã tìm được việc làm tại các công ty may mặc, trong khi những người khác bắt đầu tự kinh doanh sau khi học may. Những người được giúp đỡ cho biết họ tự tin và hy vọng vào cuộc sống để nâng cao đời sống gia đình và họ luôn biết ơn.

Sơ Bency chia sẻ: "Giống như những chú chim bắt đầu xây tổ với hy vọng và niềm tin, chúng tôi đã bắt đầu dự án này với hy vọng trong trái tim và đức tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là nền tảng và sức mạnh của chúng ta, và chúng ta tin tưởng rằng Người sẽ nâng đỡ sứ mạng này bằng cách lay động trái tim và bàn tay để hỗ trợ sứ mạng, và chúng ta rất hạnh phúc”.

Trại y tế và việc phòng chống nạn buôn người

Là một phần của các chương trình tiếp cận cộng đồng này, các nữ tu cũng thường xuyên tổ chức các trại y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em và phòng chống nạn buôn người.

Sơ Bency chia sẻ: “Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về vấn đề này vì nạn buôn người đang trở nên phổ biến ở một số vùng Bắc Ấn Độ và việc lơ là chăm sóc sức khỏe dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ em".

Thánh Thể tại trung tâm

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria được thành lập với tinh thần truyền giáo, đi đến tận cùng trái đất, đặc biệt là những nơi Chúa Kitô ít được biết đến và yêu mến nhất.

Tại Miền Thánh Phanxicô, đặc sủng này đang sống động một cách mạnh mẽ. Tại đây, việc truyền giáo không chỉ giới hạn trong các tổ chức, mà còn lan tỏa trên đường phố, nhà cửa và chợ búa.

Được truyền cảm hứng từ sự khiêm nhường của Thánh Phanxicô và lòng can đảm của Chân phước Maria Thương Khó, các nữ tu sống giản dị và phục vụ hết mình. Sứ vụ của họ là đồng hành với mọi người trong việc phục vụ yêu thương.

Như đã ghi trong Hiến pháp dòng, Thánh Thể là trung tâm đời sống của họ, “việc chúng tôi tham dự vào hy tế của Chúa Kitô, được kéo dài trong việc tôn thờ Thánh Thể, thấm đẫm toàn bộ sự hiện hữu của chúng tôi bằng lời ngợi khen, dâng hiến và chuyển cầu”.

Ngày nay, các nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria tiếp tục sống Bí tích Thánh Thể mỗi ngày, hy sinh và chia sẻ cho người khác, dù trên những con phố đông đúc ở Delhi hay trong rừng Jharkhand.

Bí tích Thánh Thể của họ là một biểu hiện của tình yêu nâng đỡ những người bị lãng quên, mang đến cho người khác lòng can đảm để đối mặt với những hệ thống bất công và đức tin để nhận ra Chúa Kitô nơi những người tan vỡ.

Các nữ tu là lời nhắc nhở rằng tình yêu của Chúa Kitô vẫn sống động và hoạt động trên thế giới thông qua mỗi hành động thương cảm.