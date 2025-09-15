Các nữ tu Đa Minh tại Zimbabwe đào tạo giới trẻ trong lĩnh vực y tế

Trong hơn 60 năm, các nữ tu Đa Minh tại Zimbabwe đã điều hành Bệnh viện Thánh Têrêsa ở Chirimanzu, tạo nên một ảnh hưởng sâu sắc trên đời sống giới trẻ bằng cách đào tạo họ trở thành những y tá chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tá tổng quát có chuyên môn. Di sản về lòng cảm thương, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của các nữ tu tiếp tục định hình tương lai ngành điều dưỡng tại Zimbabwe.

Sơ Mufaro Chakuinga, LCBL

Các Nữ tu Thừa sai Đa Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu là một phần của gia đình Đa Minh toàn cầu do Thánh Đa Minh thành Guzmán thành lập năm 1216 và được Đức Giáo hoàng Onorio III phê chuẩn. Kín múc sức sống thiêng liêng từ đời sống cầu nguyện, cộng đoàn, học hỏi và rao giảng, các chị chia sẻ sứ mạng của Dòng là loan báo chân lý bằng lời nói và hành động.

Hiện diện trong 14 cộng đoàn trên khắp Zimbabwe, các chị phục vụ trong nhiều lãnh vực, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội. Được hướng dẫn bởi khẩu hiệu “chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của việc chiêm niệm”, các chị sống đức tin qua sự phục vụ nhân từ và đào luyện lương tâm, trí tuệ.

Với di sản hơn 60 năm, các cơ sở như Bệnh viện Thánh Têrêsa tại Chirimanzu và Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa tiếp tục tạo nên ảnh hưởng lớn lao trên đời sống của người dân Zimbabwe.

Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa

Bắt nguồn từ sứ mạng phục vụ người nghèo và dễ bị tổn thương, các chị khởi sự việc đào tạo y tá để đáp ứng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên y tế tại vùng nông thôn Zimbabwe. Bệnh viện được mở cửa năm 1957, là một cơ sở y tế có 180 giường bệnh.

Năm 2004 các chị bắt đầu đào tạo y tá chăm sóc ban đầu và hai năm sau là y tá tổng quát. Tầm nhìn của các chị bén rễ sâu xa trong một phương pháp giáo dục toàn diện, kết hợp đào tạo nghề nghiệp với các giá trị Kitô giáo và phục vụ đầy lòng cảm thương.

Sơ Apollonia Banda, giám học của Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa, nói rằng sơ tin rằng mỗi khoản đầu tư vào giáo dục điều dưỡng là một khoản đầu tư cho sức khỏe và tương lai của đất nước.

Sơ kêu gọi các ân nhân, tổ chức và cá nhân cộng tác với các nữ tu Đa Minh qua việc tài trợ, vận động hoặc phát triển kỹ năng để bảo đảm rằng mỗi sinh viên điều dưỡng tại trường Thánh Têrêsa tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho việc chăm sóc sức khỏe tại Zimbabwe, đặc biệt tại tỉnh Gweru.

Ảnh hưởng và thành tựu

Bất chấp hạn chế về nguồn lực, Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa vẫn tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.

Sơ Banda chia sẻ: “Chúng tôi đã duy trì tỷ lệ đỗ 100%, gia tăng số lượng tuyển sinh và các cựu sinh viên của chúng tôi đang phục vụ trong cả các bệnh viện của giáo hội lẫn chính phủ trên khắp đất nước, và họ đang tỏa sáng bất chấp những thách đố mà họ phải đối diện. Cộng đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vai trò mà trường đóng góp trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe ở địa phương và tuyển sinh từ chính cộng đồng.

Chứng từ

Calvin Mutambisi (26 tuổi), một cựu sinh viên của trường Thánh Têrêsa, bày tỏ lòng biết ơn về sự dìu dắt mà anh nhận được từ các nữ tu Đa Minh: “Nó đã tạo ảnh hưởng sâu xa trên đời tôi, hình thành nhân cách và khắc ghi những giá trị như liêm chính, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng. Nền tảng Kinh Thánh mà các nữ tu trao cho tôi đã giúp tôi phát triển đạo đức vững chắc và đưa ra những quyết định luân lý”. Anh còn cho biết môi trường hỗ trợ tại trường Thánh Têrêsa đã giúp anh trưởng thành và khám phá đức tin.

Một thành viên của Dòng Nữ tử Nhỏ của Đức Mẹ Rất Thánh (LCBL), sơ Bridget Chademana, bày tỏ lòng biết ơn đối với kiến thức chuyên môn mà sơ nhận được từ Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa. Sơ đã được đào tạo ba năm và nhận bằng điều dưỡng tổng quát.

Sơ Chademana đánh giá cao các dịch vụ được cung cấp tại trường Thánh Têrêsa, điều này đã giúp sơ trở thành một y tá xuất sắc, giàu kiến thức, có ý thức về thời gian và người có đầu óc nhanh nhạy.

Thách đố và kế hoạch tương lai

Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa đã phải đối mặt với một thảm họa hỏa hoạn tàn khốc năm 2024, dường như do sự cố điện, đã phá hủy nhiều tòa nhà và tài sản của sinh viên.

Nhà trường đang nỗ lực khắc phục các khoảng trống tài chính và thách thức trong việc tạm thời di dời sinh viên. Với kế hoạch hoàn tất các công trình mới và tu sửa cơ sở hạ tầng bị hư hại, họ đang củng cố sự hợp tác với Bộ Y tế, các nhà hỗ trợ trong và ngoài nước để bảo đảm thành công lâu dài của trường.

Khi các nữ tu Đa Minh tại Zimbabwe tiếp tục định hình tương lai ngành điều dưỡng, di sản của họ về lòng trắc ẩn, giáo dục và chăm sóc sức khỏe vẫn là ngọn hải đăng hy vọng cho đất nước.

Với ảnh hưởng sâu xa trên đời sống giới trẻ và cộng đồng, Bệnh viện và Trường Điều dưỡng Thánh Têrêsa là minh chứng cho sức mạnh của sự tận hiến và phục vụ.

Dù đối diện với khó khăn, các nữ tu vẫn kiên định với sứ mạng, và với sự hỗ trợ của các ân nhân và đối tác, các chị sẽ tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho việc chăm sóc sức khỏe tại Zimbabwe.