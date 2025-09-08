Giáo hội Công giáo Campuchia có Giám mục người Khmer đầu tiên

Ngày 6/9/2025, Giáo hội Công giáo tại Campuchia đã đánh dấu một cột mốc lịch sử với việc truyền chức giám mục cho Đức cha Pierre Suon Hangly. Đức Cha được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Hạt Đại diện Tông tòa Phnôm Pênh. Đây là vị giám mục người Khmer đầu tiên kể từ sau thời Khmer Đỏ.

Vatican News

Thánh lễ được cử hành trọng thể tại Trung tâm Mục vụ Công giáo của Hạt Đại diện Tông tòa Phnôm Pênh, quy tụ gần 4.000 tín hữu, khoảng 100 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và các phái đoàn từ Thái Lan, Lào, Việt Nam, Malaysia.

Chủ sự lễ truyền chức, trong bài giảng, Đức cha Schmitthaeusler nhắc lại ký ức đau thương của Giáo hội Campuchia, đặc biệt là lễ truyền chức của Đức cha Giuse Chhmar Salas vào năm 1975, vài ngày trước khi Khmer Đỏ chiếm Phnôm Pênh. Ngài là vị giám mục địa phương đầu tiên, đã bị trục xuất và qua đời âm thầm vào năm 1977 sau khi bí mật cử hành Thánh lễ trong cảnh giam cầm.

Đức cha Schmitthaeusler khẳng định: “Hôm nay, dù không còn những nhà thờ lớn hay tòa giám mục uy nghi, nhưng chúng ta có một Giáo hội sống động: một dân Chúa bừng sáng đức tin, các linh mục nhiệt thành và các tu sĩ tận tụy tiếp tục phục vụ.”

Ngỏ lời với Đức cha Hangly, Đức cha Schmitthaeusler nói: “Đức Cha được mời gọi chăm sóc đoàn chiên trải rộng tám tỉnh và thủ đô, được ôm ấp bởi bốn dòng sông lớn. Thay mặt các giám mục Á châu hiện diện, tôi chào đón Đức Cha vào đại gia đình Giáo hội tại Á châu, quê hương thiêng liêng của Đức Cha”.

Đức Tổng Giám mục Wells, thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV, chúc mừng tân giám mục, nhấn mạnh hành trình trung thành của ngài trong vai trò Giám quản Tông tòa Kampong Cham. Ngài ca ngợi sự lãnh đạo bền bỉ của Đức cha Schmitthaeusler trong hai thập niên qua, từ xây dựng trường học, thúc đẩy đối thoại liên tôn đến nuôi dưỡng đức tin cho hơn 20.000 tín hữu.

Đức cha Hangly, 52 tuổi, thụ phong linh mục năm 2001 sau khi tu học tại Paris, từng làm cha xứ, đại diện giám mục và Giám quản Tông tòa Kampong Cham. Với vai trò Giám mục Phó, ngài sẽ kế nhiệm Đức cha Schmitthaeusler.

Sự hiện diện của Đức Hồng y Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij và các giám mục Thái Lan đã nhấn mạnh tinh thần hiệp thông vượt qua biên giới. Đức Tổng Giám mục Vira Arpondratana nhận định: “Dù quan hệ chính trị đôi khi căng thẳng, nhưng ngày hôm nay, Giáo hội đã xây dựng một nhịp cầu hòa bình”.

Việc tấn phong Đức cha Pierre Suon Hangly là dấu chỉ phục sinh của đức tin tại Campuchia – một Giáo hội từng bị tàn phá nặng nề nhưng nay đang hồi sinh và tiếp tục vươn lên.